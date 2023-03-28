18-21歲青年才有8300元！文化部：耐心等畢業季揪團一次花

▲文化部長史哲赴各地與獨立書店業者交流，讓成年禮金可在獨立書店、非連鎖圖書據點加碼「2點贈1點」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

全民共享普發現金6000元今（28）日起開放不分流登記，4月6日即將入帳，文化部昨（27）日也宣布，成年禮金將於6月6日開放領取，因此今日特別發消息提醒，6000元別急著花，最幸運的18-21歲青年，除了普發現金6000元，還有1200點最多可放大至1800點的文化成年禮金，加上教育部的青春動滋券500元，等於擁有8300元，可以在大考後迎接暑假期間，揪團與家人、朋友一起看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創。

文化部長史哲上任後，考量藝文產業疫情期間受創嚴重，而疫情中的青年學子更是喪失了最美好的畢業旅行、校外教學等體驗，因此迅速地向行政院提出「振興振心」方案，並擴大成年禮金至18-21歲，獲得行政院及立法院支持。

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考量過去「藝FUN券」有集中特定產業及區域等問題，史哲除了精密分析統計數字，也每週召開「成年禮金」例會，提出電影限定觀看國片、鼓勵國家表演藝術及表演場館規劃增加青年席次、開放公有場館適用成年禮金，並要求所屬規劃專屬青年活動、行銷及文創品等。

同時史哲也赴台北、台中、嘉義、屏東等地參訪藝術節，並與獨立書店業者交流座談，從中理解獨立書店及市集等經營問題。因此，除了提出補助各縣市獨立書店串連辦理「非典型書展」外，也規劃成年禮金於獨立書店或偏鄉非連鎖圖書據點購書，禮金加碼「2點贈1點」，等於最多可放大至1800點；針對市集，也發展手機POS系統以助於市集移動式消費模式。

▲文化部長史哲於佔空間Artqpie與台中獨立書店業者座談。（圖／文化部提供）

史哲笑說，這一切縝密的規劃，包含為何選在6月6日畢業季開放領取，「都是綿裡針」，無非是希望解決過往的問題，更重要的是讓這筆專屬青年所有，且是完全可以由自己做主的成年禮，真正達到「好用、實用」，也能精準幫助藝文產業振興。

對於表演團隊日前開會提出，希望導入企業資源進入文化成年禮金，並且開啟學生辦理信用卡契機。史哲也回應，自己的宏願是期待有機會能將成年禮金與現有支付系統整合嫁接，成為真正「文化幣」概念。

他指出，配合民法修法今年度正式上路，18歲已經是法定上完全行為能力之人，所以不管是信用卡或是支付系統，都是讓青年為自己負責的一個重要工具。不過也坦言，在技術上、觀念上都有許多需要突破之處，「不是短期能達成的」，還要與企業、銀行、技術端等多方溝通並獲得支持。

文化部表示，成年禮金預計6月6日開始領取使用，只要是在2001年9月1日～2005年12月31日出生的18至21歲青年，屆時完成下載專屬APP、註冊填寫手機及身分證字號、點選領取，三步驟即可完成領取1200點成年禮金。文化部提醒，將陸續公布成年禮金優惠方案及消息，請青年朋友別急著花掉6000元。

此外，文化部已陸續於全國北、中、南、東分區辦理「成年禮金藝文消費點招募說明會」，針對有意願加入的藝文業者，說明成年禮金申請加入程序及後續請款流程、適用範圍等內容，歡迎更多藝文業者及工作者共同加入成年禮金「藝文消費點」，搶攻70億商機的行列。

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