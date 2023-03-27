獨／小五生罰跪「燒到露營場」！農場非法經營被揪出　這下也慘了

▲旗山區某營區發生活動輔導員罰學生下跪，不過該處「露營地」卻是不合法使用。（圖／翻攝自露營場臉書粉專）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國小五年級生參加露營活動，遭陳姓活動輔導員要求罰跪1分鐘，事後不僅校長下台負責，陳姓輔導員也被廠商開除。而農業局進一步調查該露營場地，雖是合法休閒農場，但經營行為不符原先計畫，因此將安排查察並裁罰，同時要求業者限期改善。

小五生畢業露營慘被活動輔導員罰跪，風波越演越烈，就連「露營場地」也被高雄市觀光局揪出竟是不合法開設，因為該塊地是農牧用地，應農地農用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據內政部於2022年7月修正發布「非都市土地使用管制規則」，有條件開放1公頃以下位於農牧、林業用地的小型露營場申請合法化。

▲旗山某露營區當初規畫觀光果園，卻變成露營綠地。（圖／翻攝自露營場臉書粉專）

觀光局表示，針對旗山這處營區，應依規定向觀光局提出「土地農牧容許使用」申設，屆時觀光局會簽相關機關先書面審核後再場勘，不過目前尚未接獲該露營區提出申請。

農業局則表示，該地現況雖是合法設立的「休閒農場」，但場地有「露營」的經營行為，不完全符合經營計畫，另外，當初規劃農業種植區塊有一定比例，但說好的觀光果園卻變成露營用的綠地，農業局曾要求該休閒農場進行改善，並累次裁罰金額18萬元。

農業局說明，該休閒農場未經許可，擅自經營露營場地，將依休閒農業輔導辦法與農發條例進行裁罰，農業局將安排查察並要求限期改善。

這起事件發生在3月20、21日，高雄一間明星國小在旗山某露營區委由旅行社辦理五年級露營活動，活動表訂早上6點半起床，但在5點多時，就陸續有學生走出營帳聊天，或是在帳棚內有喧鬧聲音。現場值夜輔導員多次規勸學生，但情形沒有改善。

一名陳姓活動輔導員一時情緒失控，要求346名學生通通都起床，全體罰跪1分鐘，有些學生整整跪了1分鐘，有些人當下搞不清楚狀況，跪了30秒、5秒也都有，還有些學生剛好去上廁所躲過一劫。而活動期間，陳姓輔導員還疑似爆粗口、摔椅子、限制洗澡時間等疑似不當管教情事發生。