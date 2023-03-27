高雄幼兒園棍棒虐童！2歲男童無辜奶音驚喊：都沒有老師來救我

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區一家幼兒園驚傳虐童！一名2歲男童疑似遭老師以棍棒毆打，導致背部出現紅色條狀傷痕。男童的父親錄下影片，詢問男童「你一定很痛對嗎？」只見男童一邊啜泣地說：「都沒有老師來救我。」無辜畫面令人很心疼。

▲高雄幼兒園驚傳棍棒虐童，男童背部有許多紅色條狀傷痕。（圖／記者許宥孺翻攝）

男童的父親拍下兒子受傷的背部，只見男童的背部有非常多紅色細長傷痕，男童父親問：「問什麼你的背部都有這些傷痕？會不會痛？」男童一邊玩著貼紙，一邊回答說：「頭頭也會痛。」

男童父親再問，「老師怎麼處罰你？」男童一口稚氣的娃音，接連指著背部、腰部、頭部說：「打我這裡、打我這裡、打我這裡。」男童父親接著問：「用什麼打呢？」男童說：「他用棍子。」

▲男童啜泣著說，都沒有老師救他。（圖／記者許宥孺翻攝）



男童父親問：「是哪個老師？所以你一定很痛對嗎？當時有沒有老師來救你？」男童說：「都沒有老師來救我…我一個人在魔法屋…」男童父親再問：「你應該很難過，很傷心對嗎？」男童不斷擤著鼻涕，說：「嗯，我就想要離開這裡，我後面都紅起來。」

男童父親則說：「以後回來要立刻跟爸爸講，爸爸會保護你，知道嗎？」男童一邊擦拭著眼淚，回答「嗯」。

男童父親的友人於家長群組表示，「我朋友的兒子，昨天被拉到沒有監視器的地方用棍子打頭、背部、手臂，耳朵也有傷。完全沒有人救那個孩子，導致孩子也很害怕。」

▲男童背部疑似遭棍棒毆打。（圖／記者許宥孺翻攝）

友人說，家長帶孩子驗傷後，在議員陪同下到幼兒園，園方很有誠意的道歉，並且說明他們很嚴厲處理導師的做法，讓家長一度想原諒園方，但是今天傳出同一班別的小孩被同導師用梳子打眼角瘀青，家長接小孩氣到決定轉學。

高雄市教育局表示，接獲此事件通報後，已立即通知幼兒園保留監視器畫面。初步了解，涉案教保服務人員因幼生尖叫時嚴重影響其他幼生，故將幼生帶至廁所冷靜，相關細節待調查，目前幼兒園已請涉案教保服務人員停職靜待調查，並與家長積極聯繫及釐清事件發生情形。

教育局指出，後續將依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行審查及調查，若有違法對待幼兒情事，將依幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例等規定視情節輕重予以裁罰。