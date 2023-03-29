蔡英文訪美統派團體尋釁抗議　僑胞組巡邏隊「不當麻煩製造者」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文29日睽違3年展開為期10天的友邦訪問，過程將用過境方式造訪美國紐約、洛杉磯等。民進黨駐美辦公室主任彭光理說，蔡總統在拜登政府、國會和政策圈獲得極高尊重，美方也期待蔡政府的最後幾個月以及下任政府，能延續政策。另外，面對統派團體滋事挑釁，民進黨美東黨部也有備而來，會組織巡邏隊保護台灣僑胞，且會配合美國警方，不當「麻煩製造者」。

民進黨駐美辦公室主任彭光理表示，蔡英文總統堅持維護台海和平與穩定的政策，讓她在華盛頓、拜登政府、國會和政策圈獲得極高的尊重。華盛頓期待蔡政府的最後幾個月以及下一個政府能將政策延續。

彭光理說，台美人社群有跨越政黨的政治立場，相信社群會團結一致尊重蔡總統，並歡迎總統來到美國。

而蔡英文出訪，中國一定會不斷有「騷擾」，對此，民進黨美東黨部主委莊振輝表示，照慣例中國半官方背景色彩的統派團體「和平統一促進會」將到現場抗議，「已經登報紙要招人，會來抗議，這是慣例」。

面對不同立場團體可能的挑釁，莊振輝強調，台灣僑界不願意給台灣政府帶來麻煩製造者的形象，外交部也都有跟美國警方連絡、掌握情資，「不理他就可以，但會組織巡邏隊保護台灣僑胞，不讓台僑受到攻擊」。