蔡英文出訪過境美國待遇不打折　會見麥卡錫國際政治新突破

▲總統蔡英文29日出訪友邦，並將過境美國，行程備受國際關注。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文29日展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」訪問。行程自美東開始，依序過境美國紐約、造訪瓜地馬拉、貝里斯，並於返程時過境洛杉磯。蔡英文上任後台美關係愈趨緊密，從過去出訪團必須24小時離境到能停留過夜，都是重大突破。此次出訪台灣國際地位已大不相同，雖然同樣還是「過境」名義，但蔡英文將在美國會見國會議長，顯見台美關係持續穩固。

根據過去總統府的規畫，2016年甫上任首次出訪「英翔專案」，出訪巴拿馬與巴拉圭，在過境美國邁阿密、洛杉磯時，都有台美默契上的規定，隨行記者並不會事先知道總統在美國境內的行程，且不得在美國境內做新聞處理，得在離境後才能有新聞露出

但在2019年時，蔡英文出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞時，過境美國紐約、丹佛，當時打破多年來訪團必須在「24小時內離境」的默契，在美國境內停留近4天。新聞的管制也慢慢解禁，從半公開活動，到後來完全公開，甚至讓記者可以在美國境內隨行採訪，甚至把出訪媒體茶敘選在丹佛舉辦，是一重大突破。

此次蔡英文訪美也比照辦理，預計在美國紐約、洛杉磯各過夜2晚，預計會和僑界、商界與美國政界有相當多的互動。尤其返程時更傳出將在洛杉磯與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，在外交與國際政治上都是重大突破。