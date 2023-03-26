快訊／本周蛋價不漲了　產業界控訴：官方施壓從未停過

▲全台蛋荒，蛋價議題持續延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台蛋荒持續延燒，因國內雞蛋缺口仍大、黑市橫行，中華民國蛋價委員會與台北市蛋商公會原訂今（26日）再次調漲蛋價3元，但傳出農委會以進口蛋將上架為由壓制漲價，本周蛋價確定維持產地價45.5元、批發價55元。至於原本打算採取「不漲價，就休市」策略，也傳出因為高層壓力而暫緩。

台北市蛋商公會今中午討論蛋價調漲，會後決議蛋價持續凍漲，至於凍漲原因，蛋商公會理事長林天來並未說明，明起也不會休市，蛋商公會仍會持續報價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因國內雞蛋缺口短期無法解決，蛋價評議委員會原訂上周調漲蛋價，傳出遭農委會官方施壓凍漲，包括蛋價評議委員會執行長陳進丁、台北市蛋商公會理事長林天來都喊出要「無限期休市」拒絕報價，因產地價和盤價，已經實際交易價格脫勾，導致黑市橫行，市場蛋價漫天喊價。

不願具名的蛋商說，現在南部黑市價格已經出現一箱喊價1700、1800元，中間經過大盤、中盤、運輸，到市面上每斤破百很正常，報紙上的報價卻還停留產地價45.5元，農委會卻不斷干預價格，就算進口蛋抵達，也解決不了每天四、五百萬顆的雞蛋缺口，這場蛋荒鬧劇，只怕還會沒完沒了，而且也嚴重撕裂蛋商、蛋農與官方的互信基礎。

根據農委會公布最新雞蛋產銷資訊，每日雞蛋生產量回升至11.2萬箱，較上周增加了1000箱，整體產能已止跌回穩，目前產蛋雞隻數略升至3158萬隻，比上周多了67萬隻，雞蛋每日缺口約100萬顆。但根據產業界最近一期雞蛋產銷報告，全台各區雞蛋生產仍是「嚴重不足」，雞蛋短缺問題，短期仍難解，且每日雞蛋缺口，至少超過400萬顆，絕非官方所說的100萬顆。