獨／鴨蛋也缺了！清明過後大缺蛋　烘焙業：沒辦法賣蛋黃酥了

▲蛋荒連鎖效應，許多餐飲業瘋搶鴨蛋替代，清明節過後鴨蛋也將大缺。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，許多餐飲業者瘋搶鴨蛋替代雞蛋，連農委會主委陳吉仲日前也建議消費者改吃鴨蛋，導致鴨蛋市場供需吃緊，本月10日產地價大漲3元，來到48元歷史新高。現在市場再傳出，搶鴨蛋情況前所未見，清明節過後鴨蛋將大缺，主導鴨蛋價格的屏東縣蛋類商業同業公會也證實，必須調配端午檔期用量，恐無法再供應餐飲與消費端。

近期有不少餐飲和烘焙業者反映，鴨蛋商預告，因為這次蛋荒嚴峻，市場瘋搶鴨蛋，已經嚴重影響端午節檔期的用量，預計清明節過後就無法再供應生鮮鴨蛋和鴨蛋黃，包括蛋黃酥、鳳黃酥等糕點只能被迫停賣。

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屏東縣蛋類商業同業公會總幹事許源吉證實，以往鴨蛋的需求是以端午節、中秋節為主，但隨著雞蛋蛋荒蔓延全台，帶動鴨蛋需求，約有3分之1的加工鴨蛋轉到生鮮鴨蛋市場供餐飲業應急，但近來氣候異常、疫病關係，本來就影響鴨蛋產能，坦言供貨壓力很大，量少需求又多，預計清明過後，就會以端午節需求的鴨蛋黃為主，無法再供應其他生鮮鴨蛋市場。

至於鴨蛋價格是否因供需問題會再調漲？許源吉說，目前鴨蛋價格已是史上新高，通常鴨蛋價格和需求都相對穩定，但坦言這次受到全台蛋荒影響，無法預期鴨蛋價格走勢，預計最快4月初、清明過後，會針對市場供需再評估是否再調漲鴨蛋價格。