　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／鴨蛋也缺了！清明過後大缺蛋　烘焙業：沒辦法賣蛋黃酥了

▲傳統市場散裝蛋上架沒多久就搶購一空，只好用鴨蛋充數。（圖／記者楊惠琪攝）

▲蛋荒連鎖效應，許多餐飲業瘋搶鴨蛋替代，清明節過後鴨蛋也將大缺。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，許多餐飲業者瘋搶鴨蛋替代雞蛋，連農委會主委陳吉仲日前也建議消費者改吃鴨蛋，導致鴨蛋市場供需吃緊，本月10日產地價大漲3元，來到48元歷史新高。現在市場再傳出，搶鴨蛋情況前所未見，清明節過後鴨蛋將大缺，主導鴨蛋價格的屏東縣蛋類商業同業公會也證實，必須調配端午檔期用量，恐無法再供應餐飲與消費端。

近期有不少餐飲和烘焙業者反映，鴨蛋商預告，因為這次蛋荒嚴峻，市場瘋搶鴨蛋，已經嚴重影響端午節檔期的用量，預計清明節過後就無法再供應生鮮鴨蛋和鴨蛋黃，包括蛋黃酥、鳳黃酥等糕點只能被迫停賣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東縣蛋類商業同業公會總幹事許源吉證實，以往鴨蛋的需求是以端午節、中秋節為主，但隨著雞蛋蛋荒蔓延全台，帶動鴨蛋需求，約有3分之1的加工鴨蛋轉到生鮮鴨蛋市場供餐飲業應急，但近來氣候異常、疫病關係，本來就影響鴨蛋產能，坦言供貨壓力很大，量少需求又多，預計清明過後，就會以端午節需求的鴨蛋黃為主，無法再供應其他生鮮鴨蛋市場。

至於鴨蛋價格是否因供需問題會再調漲？許源吉說，目前鴨蛋價格已是史上新高，通常鴨蛋價格和需求都相對穩定，但坦言這次受到全台蛋荒影響，無法預期鴨蛋價格走勢，預計最快4月初、清明過後，會針對市場供需再評估是否再調漲鴨蛋價格。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝：沒差那幾天
LIVE／斷交影響2024？　馬英九蔡英文出訪背後角力內幕
獨／蛋黃酥恐停賣！鴨蛋也缺　清明後大缺蛋
孫生Wendy復合？　大哭認「想定下來」：妳是我最好的一任
快訊／罰跪346小學生慘了！失控教官姓名將公布　最高罰60萬
員工旅遊「去義大利12天」　補助規定佛炸！老鳥：做4年就全額
小可愛誰啊？　江坤宇聽蔡英文點名害羞：有點嚇到
台灣「到處都小監獄」　德美女超不解！曝14怪特色爆台人共鳴
快訊／郭台銘12天美國行　計劃行程大公開
蔡詩芸69歲美魔女媽穿高衩旗袍　撞臉楊紫瓊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／鴨蛋也缺了！清明過後大缺蛋　烘焙業：沒辦法賣蛋黃酥了

快訊／罰跪346小學生慘了！失控教官姓名將公布　最高開罰60萬

狒狒會避開人群　沒危害「乾脆別理牠」！網搖頭曝必抓原因

意外發現「女友有男友+乾爹」！他傻眼被洩慾：我成性工具人

員工旅遊「去義大利12天」　補助規定佛炸！老鳥：做4年就全額了

非常音樂家樂團成立！星兒界周杰倫擔任首席　將發掘更多星兒音樂家

身體被占10個月！「想住月子中心」夫嗆只想去爽　她愣：為何不行

每天100c.c.威士忌　30年養出「排球大」肝腫瘤！台中男戒酒了

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

買機票「先享後付」　樂桃宣布攜手AFTEE！買票爽抽上萬點數

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

獨／鴨蛋也缺了！清明過後大缺蛋　烘焙業：沒辦法賣蛋黃酥了

快訊／罰跪346小學生慘了！失控教官姓名將公布　最高開罰60萬

狒狒會避開人群　沒危害「乾脆別理牠」！網搖頭曝必抓原因

意外發現「女友有男友+乾爹」！他傻眼被洩慾：我成性工具人

員工旅遊「去義大利12天」　補助規定佛炸！老鳥：做4年就全額了

非常音樂家樂團成立！星兒界周杰倫擔任首席　將發掘更多星兒音樂家

身體被占10個月！「想住月子中心」夫嗆只想去爽　她愣：為何不行

每天100c.c.威士忌　30年養出「排球大」肝腫瘤！台中男戒酒了

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

買機票「先享後付」　樂桃宣布攜手AFTEE！買票爽抽上萬點數

辜董提巨蛋「讓世界看到台灣」　助總：越多資源越好

吃得到Q彈蝦肉！速食店超夯「海老堡」回來了　淋式芥末籽醬太罪惡

LCK電信大戰史詩對決！賽後T1成員：沒想到這麼辛苦...Faker請大家吃炸雞

傳馬雲拒絕中國政府回國邀請　稱將專注於研究農業技術

告五人北高雙蛋全壘打！　再宣布加場...時間地點曝光

Vicky14歲女兒轉賣周邊賺錢！　「慘遭詐騙9000元」親媽頭痛說話了

飛洛杉磯前先飛進美國領土關島　星宇攜雄獅關島獨家包機3萬有找

吃醋大S再婚拒付贍養費真相曝　汪小菲「離婚8天」頭期款就跳票

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM「超實在原因」曝光：沒差那幾天

白宮前顧問提全民學AK47 　她怒嗆：「別人小孩死不完」的餿主意

生活熱門新聞

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

國小棒球員扶婆婆　30秒片瘋傳

普發6千今起人人可登記　攻略一次看

即／高雄「這家旅店」又哄抬房價　觀光局公布名稱

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

雲端發票中獎率降低？網掀邏輯戰

2波雨彈快速變天！北台灣濕冷

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

沒帶口罩！他拿一物貼臉搭捷運

更多熱門

相關新聞

快訊／本周蛋價不漲了　產業界控訴：官方施壓從未停過

快訊／本周蛋價不漲了　產業界控訴：官方施壓從未停過

全台蛋荒持續延燒，因國內雞蛋缺口仍大、黑市橫行，中華民國蛋價委員會與台北市蛋商公會原訂今（26日）再次調漲蛋價3元，但傳出農委會以進口蛋將上架為由壓制漲價，本周蛋價確定維持產地價45.5元、批發價55元。至於原本打算採取「不漲價，就休市」策略，也傳出因為高層壓力而暫緩。

傳官方壓力「蛋價持續凍漲」　北市蛋商公會：下午定案

傳官方壓力「蛋價持續凍漲」　北市蛋商公會：下午定案

農委會無能　農畜專家看不下去

農委會無能　農畜專家看不下去

金門雞場全面消毒　防疫所：不缺蛋

金門雞場全面消毒　防疫所：不缺蛋

超市限購雞蛋有貓膩！網開酸：歐巴桑很皮

超市限購雞蛋有貓膩！網開酸：歐巴桑很皮

關鍵字：

缺蛋蛋價蛋荒鴨蛋

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

即／狒狒逃脫記第16天！台鐵富岡基地現蹤

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

BLACKPINK高雄嗑鍋餐廳曝光「包場要價36萬」

更多

最夯影音

更多
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面