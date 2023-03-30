六福村認「狒狒脫逃」仍要告開槍獵人：這兩回事

▲脫逃的東非狒狒遺體。（圖／林務局提供）

記者葉國吏／綜合報導

全台關注的「狒死之謎」，六福村29日突然改口承認是園區內脫逃的東非狒狒，再度引起社會討論。不過六福村強調，獵人還是會提告。

六福村29日透過新聞稿指出，園區在3月18日接獲協助捕捉狒狒的需求，立即加入協助捕捉行列，也同步確認園區內狒狒區防護措施並無異常，因此認知無動物逃脫疑慮，因此在3月23日第一時間回應，脫逃狒狒「非本園區動物」，同一天，經主管機關實地勘察，也再次確認防護設施完善，因此認知園區內沒有動物脫逃。

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▲狒狒遺體檢驗。（圖／林務局提供）

不過29日六福村再度發聲明指出，狒狒最後被槍殺宣告不治。獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，立即回報園區主管，啟動調查機制，期間因獸醫協助警方偵辦無法即時聯繫，釐清後，判斷脫逃狒狒應為本園所有。

六福村最後強調，對於狒狒生命的消逝，感到無限哀傷，本次事件造成社會大眾困擾及占用社會資源，深感抱歉，已深自檢討，相關主管及同仁會進行懲處，公司也會與員工共同承擔。

不過日前槍殺狒狒的林姓獵人曾經指出，在捕捉現場下令開槍的是六福村獸醫，根據《聯合報》報導，六福村對此仍態度堅決否認，重申絕無同意開槍。六福村認為，狒狒脫逃跟誰指使開槍是兩回事，強調沒有同意或授權獵人開槍，仍會對獵人提告、捍衛聲譽。

▼六福村聲明。（圖／記者陳凱力翻攝）