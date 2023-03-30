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大逆轉！六福村道歉認了「狒狒脫逃」　立即關園徹查、懲處

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲六福村改口認了狒狒脫逃。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、許力方／新竹報導

東非狒狒在桃園地區逃亡18天，最終死在一聲槍響下，左胸受到致命傷送醫不治，但過程被盤點出至少7大疑點，連狒狒從哪裡來都是個謎，案情在狒狒死後第2天發生逆轉，距離案發地點最近的六福村發布聲明稿，經由通過結紮傷口比對，認了狒狒是他們所有，並立即關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，相關單位及主管將進行懲處，30日上午將召開記者會說明。

六福村29日透過新聞稿指出，園區在3月18日接獲協助捕捉狒狒的需求，立即加入協助捕捉行列，也同步確認園區內狒狒區防護措施並無異常，因此認知無動物逃脫疑慮，因此在3月23日第一時間回應，脫逃狒狒「非本園區動物」，同一天，經主管機關實地勘察，也再次確認防護設施完善，因此認知園區內沒有動物脫逃。

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▼狒狒遭中彈送醫不治。（圖／記者陳以昇攝）

碰一聲！　狒狒爆血遭「重摔倒進籠」影片曝。（圖／記者陳以昇攝）

▼狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。（圖／林務局提供）

▲▼ 狒狒遺體送往台北市立動物園驗屍。下車、搬運送進獸醫室（圖／林務局提供）

3月23日主管機關實地勘查時，出現官方狒狒數量資料與本園區申報之數量不吻合，因此主管機關函文要求清查園區內狒狒數量，本園區立即啟動盤點機制，包含3月26日上午關閉狒狒區，進行展場內容易躲藏遮蔽的前置作業，不過因為之前收養「ㄅㄆㄇ猴園」靈長類動物數量龐大，且採自然放養方式，放養區面積達數公頃，統計上有一定難度，園方仍與相關主管單位密切研擬盤點方式，力求盤點出確實數量。

直到3月27日，狒狒不幸在追捕過程中，被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心全力搶救，但仍不幸宣告不治。六福村說明，獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，立即回報園區主管，啟動調查機制，期間因獸醫協助警方偵辦無法即時聯繫，晚釐清後，判斷脫逃狒狒應為本園所有，公司立即啟動稽核機制，即刻關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。

六福村最後強調，對於狒狒生命的消逝，感到無限哀傷，本次事件造成社會大眾困擾及占用社會資源，深感抱歉，已深自檢討，相關主管及同仁會進行懲處，公司也會與員工共同承擔。承諾未來將更強化動物園區安全措施，包含如何以科學辨識進行數量控管機制優化，以確實掌握動物數量，並與相關單位研擬更有效的方式，防止動物脫逃，懇請社會大眾給同仁一點空間，保育類動物照護不易，人才培養困難，同仁都是真心喜愛動物，對於本結果也非常自責，難過不已。

▼桃園農業局人員送狒狒最後一程，列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼ 狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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