離岸風電第三階段開發案「最近應有好結果」　王美花：不憂簽約率低

記者蘇晏男／台北報導

針對旱象，經濟部長王美花今（28日）指出，4月底前「抗旱水井」增加13.6萬噸的出水，而新竹跟高雄的海淡機組，現在加緊趕工中，希望4月底前可以出水；有關離岸風電第三階段開發案，王美花說，據她理解，這部分的問題應該在最近應有比較好的結果，且她不擔心會有簽約率低的問題。

▲經濟部長王美花28日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

王美花28日下午赴立法院列席行政院長陳建仁總質詢。媒體詢問，中央大學台經中心日前說，央行升息跟台電政策，會讓廠商雪上加霜；而民眾黨立委張其祿提到台電大虧損破5000億元，是最後的全民買單。王美花說，目前台電面臨國際燃料成本大漲，很多國家第一時間反映在電價上而造成通膨；對台灣來說，燃料成本大漲確實造成台電蠻大的虧損，要讓台電可穩健經營又兼顧物價，所以設計出電價調整方案，對700度以下的住家、1500度以下小商家等都不用漲價。

王美花也說，去年確實很多公司外銷業績非常好，大公司有很好的營收，有這樣的稅收挹注，所以今年可以普發現金6000元，來讓全民共享；所以在國家各個面向平衡考慮下，有不同措施在進行，政府是絞盡腦汁來做最好的安排。

針對離岸風電第三階段開發案疑進度卡關，王美花指出，離岸風電海纜上岸廊道部分，確實有做很多討論，經濟部也找了當地政府跟相關環團，據她理解，這個問題應該在最近應有比較好的結果，這跟第三階段遴選廠商的簽約，「簽約是在5月來簽約」，所以應該時間還來的及，「我覺得可以解決的」。

會否擔心簽約率很低？王美花說，「不會唷」，前陣子經濟部對於相關細節、行政契約有做過非常多回合的討論，得到一個比較好的結果，上岸廊道問題解決，所有的問題都可以克服。

至於水情部分，王美花指出，這幾天降雨坦白說時間跟雨量不多，對中部以北水庫有些小進帳，但不足以解除旱象，不過對農作物是好的，所以經濟部仍會進行抗旱措施，例如4月底前「抗旱水井」增加13.6萬噸的出水，而新竹跟高雄的海淡機組，現在加緊趕工中，希望4月底前可以出水，經濟部會謹慎因應旱情。