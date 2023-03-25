房東調漲電費「一度7.7元」　租客傻眼求救：會不會太扯

▲台電宣布調漲電費，不少租屋族叫苦連天 。（示意圖／記者張菱育攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台電4月1日起調漲電費，對象為每月700度以上用戶，夏季電費最高可達每度7.69元。新北市一名租屋族就發文抱怨，房東最近直接把夏季電費調漲到一度7.7元，「會不會太扯？」事實上，租賃專法明訂，房東每度電收費不得超過台電最高上限，待電價正式拍板，這名房東恐將觸法。

原PO以「電費一度7.7會不會太扯」為題在Dcard發文指出，他平時在外租屋，住在頂樓加蓋的一間分租雅房，原本電費每度5元，但自從台電說4月1日後要漲電費後，房東直接把電費漲成每度7.7元，非夏季也要漲0.5，「我嚇到生活無法自理...找房子的時候從沒看過電費超過7的...」

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原PO指出，跟他住在同一層的還有3間雅房租客，整層一共4間，走廊有共用冰箱、洗衣機，房東則是住在樓下，之所以推測電費應該是跟房東合併一起計算，是因為房東說「所有人加起來會超過最大級距，所以一度7.7元」。

許多網友紛紛留言，「別租了，扯爆」、「7.7也太扯」、「年底前你會開始看到一堆一度7元的」、「與其跟房東糾纏還不如趕快找下一個」、「房東想賺，不騙你」。

有網友指出，「租約期間不能漲」、「合約期間有明訂的話，不能漲」「我房東看到新聞也要漲，我回他照合約走，等合約過了要漲你再漲，他就沒話說了，只能回ok」，但也有人崩潰直呼「我的合約上面直接寫隨台電漲跟著漲」。

▲租賃專法明訂，房東不可收取台電當月用電量最高級距金額。（示意圖／資料照）

事實上，租約雖能自由約定每度電費金額，但《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》明訂，房東除了要載明電費收費標準外，每度電收費均不得超過台電當月用電量的最高級距金額。

根據近期拍板的電費價格，每月若使用超過1000度，電費調漲10％，夏季電費最高每度7.69元，非夏季最高則是每度6.03元。換句話說，房東收取每度夏季電費不可收超過7.69元，非夏季不可超過6.03元，否則就觸法了。

對此，台電釋出善意，推出租屋族凍漲機制，只要電洽1911客服專線申請裝設免費「智慧電表」，並接受台電節能輔導，本次電價調整期間，即便每月用電超過700或1000度也不調漲。

至於分租套房多戶共用同一電表，台電也說明，國內住宅電價為累進計費制，超過的度數才會被調漲，若租屋族發現每月用電超過700度，可以改採時間電價計費，尖峰時間電價最高，離峰時間的電價最低，同時不受累進費率影響。

不過，是否能在套、雅房各自裝設獨立電表，必須由房東來向台電申請，並委託水電分隔屋內線路，因此須視房東意願而定。