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社會 社會焦點 保障人權

獨／農業局3槍都沒中激怒狒狒　獵人曝出手關鍵：我也不願打死牠

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

逃亡半個月的「狒狒之亂」，最終在圍捕行動在獵人的槍響下落幕，狒狒死訊曝光後引爆民怨沸騰。當事林姓獵人獨家接受《ETtoday新聞雲》專訪，表示當下農務局人員已經開了3槍麻醉槍，但都沒有打中，狒狒已經被激怒，並開始出現攻擊動作，「當時情況迫在眉梢，又聽到獸醫下令直接開槍，所以就擊發了。」

▲▼林姓獵人接受專訪還原圍捕狒狒情況。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲農業局人員與林姓獵人當下一起進入屋內圍捕狒狒。（圖／記者陳以昇翻攝）

林姓獵人說，自己是專業的外來種移除獵人，從事這行已有5年多時間，平時都是接受林務局委託，前往觀察、紀錄生態狀況，並移除埃及聖䴉。原本這隻狒狒與他並無關係，是27日當天上午接到新竹縣府農業處廖先生的聯繫電話，才會前往富岡參與圍捕行動，怎料第一天就遇上這樣的事。

「老實說，我也不願意把狒狒打死！」林姓獵人說，後來聽到狒狒急救無效的消息，心裡也很過意不去、感到非常遺憾，家人看到新聞也覺得，怎麼會這樣，「但事情已經發生了，我還是要向社會大眾說聲對不起。」

▲▼林姓獵人接受專訪還原圍捕狒狒情況。（圖／記者沈繼昌攝）

▲林姓獵人接受專訪還原圍捕狒狒情況。（圖／記者沈繼昌攝）

但林姓獵人也解釋，當時眾人將狒狒包圍，並趕進一旁民宅內，農業局人員朝牠擊發3發麻醉槍，但全都落空沒射中，狒狒也因此被激怒，開始出現攻擊行為。林姓獵人說，當時他與農業局人員在屋內，隔了一道牆的外頭還有住戶阿婆、與圍觀群眾，狒狒距離他們只有2、3公尺，一但情況失控跳出去，「那就完蛋了。」

獵人說，當下的情況是，農業局人員麻醉槍彈藥都射完了，且狒狒情緒激動，完全沒有時間再等他們補上麻醉彈藥，現場情況緊急、迫在眉梢，可以反應的時間不到2、3秒，所以一聽到身旁的獸醫(當時以為是農業局人員)下令開槍，他就立刻擊發；狒狒中槍倒地後，他也立刻被請了出去，因此沒有注意到狒狒的情況。

林姓獵人強調，自己自始至終只有開了那一槍，完全沒有任何的追擊動作，後來聽到狒狒死訊也很沮喪，昨晚作完筆錄後，目前案子已經函送到地檢署，「這個都沒有關係，但我希望可以照現實的情況，給我一個公平的判決，我不是隨便亂殺，我是受過專業訓練的獵人。」

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