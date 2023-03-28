快訊／殺狒獵人親上火線！3點聲明「聽命開槍」：農業局完全知情

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

東非狒狒逃亡半個月，不料趣聞卻演變成悲劇，昨(27日)慘遭林姓獵人以獵槍射殺。今(28日)林姓獵人接受《ETtoday新聞雲》專訪，還原昨天真實情況，同時也列出三點聲明，強調他參與圍捕行動桃園市府農業局完全知情，且也是「聽命開槍」，對於結果感到遺憾、抱歉，但「希望給我一個公平的判決！」

▲槍殺狒狒的林姓獵人。（圖／記者陳以昇翻攝）

林姓獵人表示，昨天上午10點多接到新竹縣府農業處電話，由於距離很近，就立刻趕到現場去，當下也有告知自己身分，是與林務局合作進行外來種移除專案的獵人，也有說明自己所持的槍枝為自製獵槍，「一但開下去，可能就沒辦法了。」

林姓獵人說，當下大家都穿著便服，不知道誰是誰，對他下令開槍的，是自稱農業局的人員，「我一直以為是，直到後來到警局作筆錄，才知道他是六福村的獸醫。」

對於狒狒的死，林姓獵人深感遺憾，但強調是接受到明確指令，且考量狒狒性情兇猛，擔心現場人員受傷，才會在一旁獸醫要求下擊發獵槍。

同時，林姓獵人也列出三點聲明以自清：

1. 我在圍捕現場是與桃園市政府農業局一起行動的，他們也完全知情。

2. 我並非擅自擊發獵槍，是認為該位獸醫是農業局人員，因此聽命開槍。

3. 現場情況混亂，狒狒隨時可能傷及民眾，因此我在當下決定聽命開槍，也在此深表遺憾與歉意。