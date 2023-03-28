五楊高架「北歐坦克」對決「蝎子車」！車頭稀爛…駕駛脫困送醫

▲國1五楊高架桃園路段追撞緩撞車，小客車車頭嚴重撞爛、駕駛幸運輕傷。（圖／國道警察局提供，下同）



記者陳雕文、蔡怡萍／桃園報導

國道1號五楊高架南下46.5K桃園路段，28日上午10時許發生小客車追撞緩撞車事故！一輛號稱是「北歐坦克」的VOLVO V60，撞上停在內側車道、有「蝎子車」稱號的緩撞車，車頭撞到稀爛變形，幾乎直接塞進緩撞車下方，但還好陳姓駕駛幸運僅受輕傷，能夠自行下車，並無生命危險，車上無其他乘客受困。

國道警察勤務指揮中心28日上午10時11分左右獲報，國1五楊高架南向46.5公里桃園路段，有自小客車撞擊緩撞車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後，自小客車陳姓駕駛已自行脫困，警消將傷者送往送至桃園敏盛醫院，身體多處擦挫傷無生命危險。

據調查，35歲呂姓男子駕駛高公局委外施工廠商緩撞車，於該路段內側高乘載車道，協助路燈檢修工程後方警戒，36歲的陳男駕駛自小客車，疑似因未注意車前狀況追撞，陳男身體多處擦挫傷送醫，所幸緩撞設施減緩撞擊力道，幸運保住性命。

現場為3車道，事故占用內側高乘載車道，後方一度回堵約4公里，現場於10時50分排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。