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賓士車頭標誌被換掉！離譜「新造型」曝光7千人笑了：汽車界龍頭

▲▼車主把標誌改成水龍頭。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲車主把標誌改成水龍頭，畫面讓人嘴角上揚。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯振中報導

台灣路上能看見許多不同品牌的車輛，不過這種標誌你見過嗎？台南一名男子日前在路上發現了一輛豪車，明明車身看起來十分熟悉，車主卻改了個「獨特標誌」，逗趣的畫面曝光後，讓網友忍不住稱讚「汽車界龍頭」。

這名男子在「路上觀察學院」分享，他日前在路上看見一輛豪車，定睛查看後卻發現，車輛的標誌與車廠明顯不同，車主的巧思讓他笑了出來，直言「這看起來毫無違和感」。

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從照片畫面可以看見，該輛轎車是某知名品牌的車輛，不過車頭的標誌並非大家所熟悉三芒星，而是以前常常出現在浴室裡的水龍頭造型，讓人不得不佩服車主天馬行空的想法。

▼車輛上的三芒星標誌被換成水龍頭。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲▼車主把標誌改成水龍頭。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

逗趣的畫面曝光後收到了將近7千個讚，網友們忍不住嘴角上揚，同時幽默回應，「汽車界龍頭」、「熱車後才有熱水」、「要泡麵的時候很方便」、「打開可以機油喝到飽嗎」、「莫名覺得可愛」、「身為一台專業水電師傅的車，車頭上有顆水龍頭也是很合情合理的。」

▼車主似乎還會定期更換，畫面十分有趣。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲▼車主把標誌改成水龍頭。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

此外，也有人分享，該輛豪車的車主還會不定時更換車輛前方的標誌，先前是裝上一款帶有長把的水龍頭，與現在的造型相比霸氣了許多，照片也再度讓人笑到歪腰。

 

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