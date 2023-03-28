3／29前往台東家樂福資源回收　可換好禮

▲29日攜帶指定資源回收物前往家樂福入口兌換好禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局將於29日17點30分至21點在台東家樂福賣場入口處（正氣路300之1號B1）設置「台東資收熊蓋讚 資源回收兌換站」，歡迎民眾攜帶廢高壓容器、廢電池（不包含鉛蓄電池）、廢燈泡及燈管至資源回收兌換站，達到指定條件，即可兌換好禮乙份，每人限兌換一次，數量有限，換完為止。

環保局指出，歡迎民眾於活動當天攜帶廢高壓容器、廢電池（不包含鉛蓄電池）、廢燈泡及燈管至資源回收兌換站，凡完成高壓容器達3件、廢電池達1公斤、或廢燈泡(燈管)達3件之指定條件其中一項，即可兌換好禮乙份。

環保局進一步說明，此次活動中特別宣導瓦斯瓶罐、殺蟲劑、噴霧劑等高壓容器的正確回收步驟，請務必遵守「完、包、警、收」安全回收4步驟，確認用「完」、獨立打「包」、外包裝加註內有高壓瓶「警」語、交由資源回「收」車，高壓容器千萬不能丟進垃圾車，垃圾車壓縮過程很可能造成高壓容器破裂，進而引發氣爆、起火等意外，危及民眾及清潔隊員安全。此外，回收廢棄燈泡及燈管時，請務必做好基本的「防破」措施後，再交付給清潔隊資源回收車。

環保局提醒，若家中有老舊含汞的照明光源，建議儘速汰換，可改用省電又環保的LED照明光源，廢棄含汞的照明光源可交由清潔隊資源回收車或有販售照明光源的商家，讓廢棄含汞的照明光源進入回收體系，才能避免環境污染。