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亞洲首座熱氣球飛行學校將設台東　開啟空域遊憩新篇章

▲Q版媽祖球。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲Q版媽祖球升空測試。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為積極推展台灣熱氣球，台東縣長饒慶鈴赴西班牙見證在地ultramagic Balloons 公司，與天際航空公司簽署合作備忘錄(MOU)，將在台東成立亞洲唯一的熱氣球飛行訓練學校分校，為台灣開啟空域遊憩活動的新篇章。

縣長饒慶鈴表示，台東獨有的地理條件成為台灣唯一可以發展熱氣球自由飛的城市，每年舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華，不僅參與人次屢創新高，活動更獲全球12大熱氣球節及「2022美國繆思創意大獎」鉑金獎。為了推動熱氣球產業，更樂見天際航空成為亞洲區的熱氣球飛行訓練學校，未來民眾考取熱氣球飛行執照不用再遠赴歐美國家，來台東就可以考取。

▲亞洲第一座熱氣球飛行訓練學校在台東 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

天際航空董事長林佑真表示，Ultramagic Balloons為目前全球市占率第一的熱氣球製造商，同時擁有歐洲航空安全管理局（EASA）認證的熱氣球飛行訓練學校，培訓出來自各國上百位的熱氣球飛行員；天際航空在台東縱谷空域經營熱氣球空中遊覽，對飛行空域相當熟悉，MOU簽訂之後將向民航局申請5階段審查成為飛行訓練機構並持續擴大機隊及駕駛人力，成為亞洲區第一家熱氣球飛行訓練機構。

▲亞洲第一座熱氣球飛行訓練學校在台東 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲亞洲第一座熱氣球飛行訓練學校在台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東天后宮也一同至西班牙查驗由其出資由縣府協助製作的媽祖球。除了認識媽祖造型熱氣球的製作過程，天后宮董事長林有德也實際搭乘媽祖球進行飛航測試。

縣府交觀處表示，「2023台灣國際熱氣球嘉年華」將在6月30日至8月28日於鹿野高台舉行60天，屆時Q版媽祖球將全球首次亮相登場，預計將引爆另一波追球熱潮。

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