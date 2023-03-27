112年全國原住民運動會落幕　台東縣代表隊累計16面金牌

▲全國原住民運動會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



在台北市舉行的112年全國原住民運動會於27日圓滿落幕，台東縣代表隊選手在最後一天賽程中，田徑項目在公開女組400公尺跨欄羅佩琳、公開男子組鐵餅陽伯恩分別進帳1面金牌，公開男子組傳統拔河則奮戰到最後，僅屈居亞軍，累計四天的比賽獲得16面金牌在內的66面獎牌，團體總錦標台東縣金牌數及積分61分，居各縣市第5名，在單項競賽錦標部份也奪得5項冠軍。

112年全國原住民運動會於3月24日至27日在在台北市一連舉辦4天，縣府教育處指出，台東縣代表隊共計獲得16面金牌、15銀牌及35面銅牌，其中在台東傳統大金庫的柔道項目，選手們奮力摔出5面金牌，田徑及角力項目也各有3面獎牌，五人制足球今年則是展現多年訓練成果，奪下2金、槌球項目也有2金，其中，公開男子組槌球單人賽江小龍更是寫下6連霸的大會新高紀錄。

台東縣代表隊所獲獎牌金牌部分有傳統鋸木男女混合組團體計時賽、柔道項目青少年男子組第十級田信捷、青少年女子組第九級羅瑜柔、公開男子組第五級翁王勇、公開女子組第三級楊宇潔、第五級張思慈、角力項目公開男子組自由式第五級王紹文、青少年男子組自由式第六級胡忠、槌球項目公開男子組單人賽(江小龍)、公開女子組五人賽、角力公開女子組自由式第四級吳慧慈、青少年女子組五人制足球團體賽、公開女子組五人制足球團體賽、田徑公開男子組跳遠林鴻敏、公開男子組田徑鐵餅陽伯恩、公開女子組田徑400公尺跨欄羅佩琳。

在各項競賽總類各組錦標部份，台東縣獲得公開女子組五人制足球、青少年女子組五人制足球、公開女子組角力、公開女子組柔道、傳統鋸木男女混合組。銀牌有少年女子組五人制足球、青少年男子組五人制足球、青少年男子組角力、公開男子組柔道、公開女子組槌球、公開男子組傳統拔河。銅牌則有公開男子組槌球、少年男女混合組傳統樂舞(椰油國小)。