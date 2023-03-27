　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

112年全國原住民運動會落幕　台東縣代表隊累計16面金牌

▲全國原住民運動會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全國原住民運動會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在台北市舉行的112年全國原住民運動會於27日圓滿落幕，台東縣代表隊選手在最後一天賽程中，田徑項目在公開女組400公尺跨欄羅佩琳、公開男子組鐵餅陽伯恩分別進帳1面金牌，公開男子組傳統拔河則奮戰到最後，僅屈居亞軍，累計四天的比賽獲得16面金牌在內的66面獎牌，團體總錦標台東縣金牌數及積分61分，居各縣市第5名，在單項競賽錦標部份也奪得5項冠軍。

112年全國原住民運動會於3月24日至27日在在台北市一連舉辦4天，縣府教育處指出，台東縣代表隊共計獲得16面金牌、15銀牌及35面銅牌，其中在台東傳統大金庫的柔道項目，選手們奮力摔出5面金牌，田徑及角力項目也各有3面獎牌，五人制足球今年則是展現多年訓練成果，奪下2金、槌球項目也有2金，其中，公開男子組槌球單人賽江小龍更是寫下6連霸的大會新高紀錄。

▲全國原住民運動會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣代表隊所獲獎牌金牌部分有傳統鋸木男女混合組團體計時賽、柔道項目青少年男子組第十級田信捷、青少年女子組第九級羅瑜柔、公開男子組第五級翁王勇、公開女子組第三級楊宇潔、第五級張思慈、角力項目公開男子組自由式第五級王紹文、青少年男子組自由式第六級胡忠、槌球項目公開男子組單人賽(江小龍)、公開女子組五人賽、角力公開女子組自由式第四級吳慧慈、青少年女子組五人制足球團體賽、公開女子組五人制足球團體賽、田徑公開男子組跳遠林鴻敏、公開男子組田徑鐵餅陽伯恩、公開女子組田徑400公尺跨欄羅佩琳。

在各項競賽總類各組錦標部份，台東縣獲得公開女子組五人制足球、青少年女子組五人制足球、公開女子組角力、公開女子組柔道、傳統鋸木男女混合組。銀牌有少年女子組五人制足球、青少年男子組五人制足球、青少年男子組角力、公開男子組柔道、公開女子組槌球、公開男子組傳統拔河。銅牌則有公開男子組槌球、少年男女混合組傳統樂舞(椰油國小)。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／清大接獲「爆裂物通報」
快訊／汪小菲敗訴發聲了！　再曬請款單
快訊／雲林死亡車禍！　闆娘頭部重創亡
驚悚畫面曝！　警官猛撞重創死亡
直擊／《初戀》男神佐藤健抵台揮手！　燦笑電眼粉絲尖叫
快訊／狒狒死亡「非我們開的槍」！農業局緊急發聲
快訊／狒狒死了　林務局緊急回應
快訊／震撼！狒狒死亡
快訊／狒狒「到底從哪來？」　北市動物園這樣說

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園無法申請工廠納管業者　市議員謝美英建議「輔導優先」

112年全國原住民運動會落幕　台東縣代表隊累計16面金牌

新北專諮會專家齊聚　聚焦坡地及火山災害防救應變效能

醫療暴力零容忍　警醫攜手強化應變防制能力

新竹市副市長蔡麗清化身洗手大使　前進校園宣導正確洗手

當季美味！雲林縣府攜手西螺鎮農會　推廣「尚青高麗菜」

南消四大隊聯合區公所　防止墓地火警引發山林火災

外嫁女兒心開辦據點　閏二月加菜豬腳麵線為長者添福

善用回收水防範墓地火災　南消攜手殯葬所節約水資源

台東牛隻放牧需遠離省道200公尺以上　違者最高罰6萬

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

桃園無法申請工廠納管業者　市議員謝美英建議「輔導優先」

112年全國原住民運動會落幕　台東縣代表隊累計16面金牌

新北專諮會專家齊聚　聚焦坡地及火山災害防救應變效能

醫療暴力零容忍　警醫攜手強化應變防制能力

新竹市副市長蔡麗清化身洗手大使　前進校園宣導正確洗手

當季美味！雲林縣府攜手西螺鎮農會　推廣「尚青高麗菜」

南消四大隊聯合區公所　防止墓地火警引發山林火災

外嫁女兒心開辦據點　閏二月加菜豬腳麵線為長者添福

善用回收水防範墓地火災　南消攜手殯葬所節約水資源

台東牛隻放牧需遠離省道200公尺以上　違者最高罰6萬

快訊／高雄小學生被失控教官罰跪　再掀露營場竟「不合法」

餅總想看到更多贏球欲望　官辦剩3場持續找隊形

Albee起床片辣爆！網瞄胸口「有種草莓痕跡」　她大方答：上個月被吻

民間團體／衛福部加味菸預告藏「貓膩」！　修法漏洞一次曝光

鄭爽抓包張恒出軌影片流出　他「怪異扯衣打滾」網看傻：好可怕

快訊／清大接獲爆裂物通報　警盤查全校館舍尚無異狀

汪小菲敗訴發聲「會繼續上訴！」　再曬請款單：作為父親一分都不少

彰化大型車「3個月奪4命」！警明起大執法　再增設3支測速桿

下肢水腫「可能是1症候群」！嚴重恐肺栓塞　左腳痛小心了

直擊／佐藤健超寵粉「邊走邊簽名10分鐘」　手比愛心接機粉絲破千人　

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

地方熱門新聞

超大卡司「魔手春酒」

嘉義老農成焦屍　遭濃煙嗆暈後燒死　

南消參加搶救心肌梗塞大作戰勇奪全國1、2名

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

酒店幫友慶生遇警臨檢男糗掉毒品

外嫁女兒閏二月加菜　豬腳麵線為長者添福

基隆童話藝術節起跑　打造藝術裝置「船」遞幸福

南消四大隊聯合區公所防止墓地火警

新北接地祭「美味森市」登場

善用回收水防範墓地火災

外出露營不怕蚊蟲　咖啡渣+白花油有效

西螺福興宮響應關燈1小時　臉書遭刷「一片黑」

醫療暴力零容忍

雲林縣府攜手西螺鎮農會　推廣尚青高麗菜

更多熱門

相關新聞

台東牛隻放牧需離省道200米以上　違者最高罰6萬

台東牛隻放牧需離省道200米以上　違者最高罰6萬

近期缺水，山上草木乾枯，放牧牛隻草源不足，致有部分飼主將牛隻移至省道200公尺以內土地上放牧，台東縣府重申放牧牛隻需離省道200公尺以上，請所轄牛隻飼養戶，務必遵守相關放牧牛隻規定，以免違法受罰，最高可罰6萬元。

東浪嘉年華 feat.尬電　有免費接駁服務

東浪嘉年華 feat.尬電　有免費接駁服務

提升台東遠距醫療品質　添購醫療生力軍

提升台東遠距醫療品質　添購醫療生力軍

台東2車路口相撞　一個闖紅燈一個酒駕

台東2車路口相撞　一個闖紅燈一個酒駕

知本溼地大火狂燒8小時！6公頃成焦土

知本溼地大火狂燒8小時！6公頃成焦土

關鍵字：

原住民運動會金牌台東

讀者迴響

熱門新聞

獨／抓到了！農業局「正面對峙狒狒」射中了

即／捕獲狒狒「遭獵槍打中」身亡！

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波全台雷雨　連假天氣出爐

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

俠女阿嬤忍住驚嚇　快手關門終結狒狒逃亡

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝光

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

汪以為被拋棄　聽引擎聲眼睛發亮

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

孫生Wendy分手4月復合？大哭認了「想定下來」

更多

最夯影音

更多
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面