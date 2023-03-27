台東牛隻放牧需遠離省道200公尺以上　違者最高罰6萬

▲台東縣政府。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期缺水，山上草木乾枯，放牧牛隻草源不足，致有部分飼主將牛隻移至省道200公尺以內土地上放牧，台東縣府重申放牧牛隻需離省道200公尺以上，請所轄牛隻飼養戶，務必遵守相關放牧牛隻規定，以免違法受罰，最高可罰6萬元。

台東縣政府指出，縣內省道因曾發生多起牛隻誤闖公路，甚至有用路人晚間因視線不佳撞到牛隻不幸喪命的事件，為維護民眾的生命財產安全，縣府已於109年訂定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」，並於同年11月下旬公告，明定縣內台9線及台11線200公尺內不可以飼養牛隻，且所有牛隻必須釘掛耳標，

最近缺水嚴重，山上草木成長停滯，甚至枯萎，導致放養牛隻草源缺乏，飼主需額外提供牧草或農產副產物補充。近期發現有飼主將牛隻移至省道200公尺以內土地上放牧採食，違反台東縣放飼養家畜管理自治第5條第1款，距離省道200公尺內，不得飼養牛隻之規定，違者可處1萬元以上6萬元以下元罰鍰。

農業處長許家豪表示，請縣轄各放牧牛飼養戶放牧牛隻必須距離省道200公尺以上，並加強放牧之場域的圍籬維護及牛隻標識工作，避免牛隻逃逸遊蕩，縣府會持續指派專人執行放牧牛隻管理工作，養牛戶千萬不要心存僥倖、以身試法。