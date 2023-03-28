80歲阿北當詐團車手　領款30萬說不出匯款人身分...穿綁被逮

▲東港警分局長張世儒頒發感謝狀給阻詐成功行員 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

80歲陳姓阿北到銀行領取30萬元，因金額大，行員機警詢問他匯款人身分，他稱不認識對方，行員緊急連絡屏東東港警方到場，發現他是詐騙集團車手，領一次能拿到3000元，東港警方訊後依詐欺罪嫌移送法辦，持續擴大追查詐騙集團幕後主謀。

東港警分局林邊分駐所日前接獲林邊鄉農會來電，表示有名80歲陳姓阿北欲提領大量現金，卻對金錢來源交代不清，需警方協助；林邊分駐所線上巡邏員警接獲通報後立即前往處理，發現他欲提領新臺幣30萬元，向行員聲稱是要購車。

▲阿北當車手被抓。

警方詢問他存摺匯款來源人名，他表示均不認識，警方遂與行員共同查詢資料及調查，發現他已成功提供一次20多萬元，分得走路工3000元；他也說，有一位親友，日前帶一位剛出獄的朋友前來見面，告知他提供戶頭當帳戶，有人匯款進入後再去提領，每次可得3000元，他不知對方是詐騙集團，警方訊後將他送辦。

另東港派出所日前亦接獲轄內合作金庫東港分局通報，有名黃姓婦人欲提領帳戶內不明來源現金新臺幣18萬元，經警方及行員了解後，係為黃姓婦人網路上求職，遭詐騙集團利用帳戶洗錢，警方及行員成功攔阻，保住被害人財產。

東港警分局近期積極推動「識詐」教育宣導，對轄區金融機構進行宣導，強化行員臨櫃關懷應變能力，進而攔阻民眾受騙，因此成功阻詐成功，分局長張世儒率同偵查隊長及派出所所長前往金融機構頒發感謝狀予有功人員，期望透過公開表揚方式，強化全民打擊詐欺犯罪之信心，暢通警民良好之通報機制。