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藥局老闆搭疫情吸金上億！誆200萬1個月賺60萬　檢搜索約談10人

▲▼新北檢。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

在新北市經營藥局的吳姓男子與林姓妻子，被控涉從2019年到2022年間，以增資拓店、投資新冠肺炎防疫物資與藥物等名義，向10多位投資人非法吸金逾1億元，新北地檢署今指揮調查局台北市調查處與新北市三峽警分局，共同搜索藥局、吳男夫妻住家等6處地點，並約談吳男夫妻等10人到案，全案朝違反《銀行法》等罪嫌偵辦。

據悉，吳男夫妻經營的健保特約藥局位於樹林區，標榜專業團隊與善心員工，擁有多樣化商品並提供客戶營養衛教資訊，但前年（2021年）間，1名婦人持吳妻林女簽發的面額200萬元本票索討投資本息，林女提告反制，主張向婦人借款周轉藥局經營並開票擔保，實際上婦人沒給錢，雙方並無債權債務關係。

由於這張本票原本簽發日期為民國「108年」，但被塗改成「110年」，婦人指稱林女在2021年1月簽本票時填錯、當場修改並蓋指印為證，婦人並堅稱雙方是投資關係，林女當時主動邀約、允諾1個月就可連本帶利支付共260萬元，所以她向親友籌錢匯給林女，並要求先拿到本票擔保再給錢。

不過法官審理認為這張本票塗改方式有疑，婦人也無法舉證確實交付200萬元，一、二審都判林女勝訴免還。婦人不服，向檢調告發吳男夫妻涉嫌吸金與詐欺，從2020年11月間起，以疫情嚴峻、防疫物資與藥物熱銷，若投資將有豐厚利潤為名，多次邀她投資。

婦人指稱，因初期吳男夫妻的確依約支付紅利，所以持續投資，林女也屢次遊說她解約定存、向親友商借或抵押房子貸款支應，前後共投入高達數千萬元資金，2021年7月間因親友催促，她向林女表明要收回投資本息，林女卻說沒錢還，共被積欠1000多萬元。

新北檢獲報，由企業犯罪專組檢察官陳佳伶指揮台北市調查處、三峽警分局蒐證，發現吳男夫妻從2019年到2022年，以增資拓店、投資防疫物資與藥品，短期可獲得高額利潤等名義，向10多人招攬投資，涉非法吸金逾1億元，檢警調今兵分6路搜索藥局與吳男夫妻住家等地，查扣文書等證物，並約談吳男夫妻等7名被告與3位證人到案說明，預計今晚移送檢方複訊。

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