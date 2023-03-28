男鑽30公分窄巷回家被卡住！　2瘦小消防員「1推1拉」半小時救出

▲潮州消防分隊員30公分窄巷救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮一名68歲男子，打算穿越寬僅30公分的窄巷回家，結果不小心踩破窄巷上鋪設木板，卡住動彈不得，消防人員獲報趕往救援，因窄巷太窄，連絡隊上體型瘦小的隊員前往協助，經近30分鐘才將救出脫困，由於他身上有受傷，立即送醫治療。

屏東縣政府消防局於3月25日18時41分接獲民眾報案，稱有1名老人受困於兩棟房屋間防火巷，119立即派遣潮州分隊出動2車5人前往救援。

潮州分隊到達現場後，發現一名68歲男子，跌坐在兩棟房屋間，距離約30公分，只夠一個人側身進出，老人無法利用自身力量脫困，但意識清楚尚能與人對話，當下，指揮官派2名身材較瘦小人員進入，一前一後以推拉方式，一步一步協助將他往外道路撤出，經過約30分鐘努力，終於成功將老人救出。

救護人員評估其生命徵象，經檢查患者肢體有多處擦傷，立即清洗傷口、包紮止血後，送至潮州安泰醫院急救處置，結束這一場驚魂。

第二大隊長林國偉表示，台灣已進入高齡化社會，民眾隨時注意老人行動安全，居家周圍環境要整理整齊，以避免老人發生意外；如有意外發生應即刻報案求援，以保障長者安全及身體健康。