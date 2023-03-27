飛日本3399元！今起促銷「大阪、名古屋都適用」　1航線機票打9折

▲巴澤航空、樂桃航空均推出日本航線優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

日本機票優惠！巴澤航空今日起推出日本線限時促銷，台北－名古屋單程含稅3399元、台北－大阪4695元起。另外樂桃航空也針對名古屋航線推出9折優惠，優惠時間只到明（28）日截止。

巴澤航空推出日本線限時促銷，開賣時間為今日起至4月3日截止，適用飛行時間為今年4月5日到10月28日。台北－名古屋單程含稅3399元，來回含稅7220元、台北－大阪單程含稅4695元，來回含稅9842元起。上述機票均含20公斤托運行李。

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此外，樂桃航空也推出名古屋台北 Simple Peach 9折優惠活動，限時優惠只到明日18時59分截止，適用搭乘時間為今年4月11日到10月28日，部分時段不適用，折扣後單程未稅約3015元起。不過需注意的是，折扣門檻為6490元以下，超過門檻即不適用優惠。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）