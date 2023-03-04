台東婦女節公益義賣及新住民嘉年華　4日登場

▲台東縣政府舉辦「2023三八婦女節公益拍賣暨新住民異國多元文化嘉年華」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府4日運用公益彩券基金辦理「2023三八婦女節公益拍賣暨新住民異國多元文化嘉年華」，吸引近千人參與。此次義賣所得捐贈台東縣婦女中心，為婦女權益活動及關懷弱勢家庭使用。

活動現場邀請縣長饒慶鈴擔任第3階段義賣大使，促銷新住民婦女手工創作及公益市集商品，並在縣府社會處FB粉專直播，饒慶鈴以8400元標得徐季筠老師作品-客家藍染雨傘、及用3200元標到卑南族花環+泰雅族文創工作者王郁晴製作-創意首飾。





饒慶鈴表示，縣府持續以「開放、整合、創新」理念推動婦女政策，如40歲乳癌篩檢、「妳生孩子縣府幫妳坐月子」、生育補助第一胎提升至3萬元、類公共化政策使公私托嬰月費趨於一致等，並主動下鄉辦理托育專業訓練及友善就業環境，充實新住民、原住民、身障婦女、中高齡婦女等婦女福利資源；舉辦「台灣女孩日」活動、性平影展廣播及講座、婦女性別團體培力方案等，111年台東婦女福利服務中心獲選全國標竿婦女中心「婦蘊獎」。

饒慶鈴進一步指出，依據內政部統計，截至去年12月台東新住民人口有4,535名、其中4,174位為女性，他們擁有語言、文化、國際觀等優勢，是台東發展不可或缺的力量。縣府結合內政部移民署及公益彩券基金與回饋金，設置新住民家庭服務中心，在台東市、成功鎮、太麻里鄉、卑南鄉設新住民社區服務據點，提供交流聯誼、福利諮詢與轉介、多元學習課程等，成為新住民姊妹在台東最有依靠的娘家。