狒狒命喪槍下！桃園農業局：不知獵人用真槍實彈　沒授權他射擊

▲桃園農業局出面說明狒狒落網經過。（圖／記者陳以昇攝）

記者劉人豪／桃園報導

東非狒狒在外逃亡16天，昨（27）日於桃園圍捕過程中中槍死亡。桃園市府農業局今(28日)重申，當時不知道獵人帶真槍實彈的槍，過程中一直都是以誘捕跟麻醉槍進行誘捕，後續有待警方釐清。

農業局表示，經查是一位使用獵槍的獵人擊發，該名獵人向警方表示是受新竹縣政府農業局委託，至於該名受委託人員為何到現場，仍須警方釐清，而圍捕狒狒以來，都是以麻醉槍的方式來處理，「我們不知道獵人帶真槍實彈」。

農業局指出，第一時間大家都以為是麻醉槍射擊導致的結果，射擊以後會等安定確認慢慢接近，發現狒狒沒有反應才用網子捕獲，「當下所有人員不知道他(獵人)所使用的是真槍實彈的槍，因為當下要蒐證，所以會拍一些照片，當我們要上車的時候，發現補網上面有血跡」，跟六福村討論後，在情況不明的狀況下，第一時間動物保護的原則，請六福村帶回去治療。

農業局指出，後續已經將狒狒送往台北市立動物園，就X光掃描跟血液部分做檢驗，後面再送到衛生實驗所解剖釐清死因，獵人進場的部分，桃園農業局都沒有委請他做收捕的動作，也沒有授權他進行打擊的示意，以及獵人為什麼會到我們的轄區，這部分昨天已經跟警局備案。

農業局強調會深自檢討，所有同仁都會接受調查，後續會送考績會做懲處，這次對狒狒收捕過程，所有事項我們都做了詳細記錄，會配合警方配合調查。