北市6000元加碼「拿200抽百萬現金」　蔣萬安：30日對外宣布

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

全民普發6000元現金於22日開放網路登記，最快於4月6日開始發放，不少業者紛紛祭出加碼優惠，據了解，台北市政府將宣布6000元加碼活動，包括拿200元發票獲得1次抽獎機會，最大獎為百萬元現金。對此，蔣萬安透露，將於30日正式對外說明。

蔣萬安28日上午出席市政會議，會前被問及6000元振興加碼一事，蔣萬安表示，北市一定會配合中央發6000元現金，大力振興台北市經濟，希望大家都來台北市消費，「我們週四早上會有個記者會，會跟大家做說明。」

據了解，歷經一個月的時間，已從原訂4局處加碼活動，擴增成為8個局處，除了原有的產發局、商業處、文化局、觀傳局、體育局外，另外再新增市場處、客委會和原民會，並透過不同面向的促銷方案，盼激起市民拿到6000元現金後的消費動力。

關於細部項目，小從體育局的12區市民運動中心促銷優惠、文化局藝文場館門票折扣、觀傳局住宿優惠，大到產發局舉辦的抽獎活動，與過往柯市府任內推出的「台北購起來」相似，只要持台北市開立的發票、收據，且達到金額200元或以上，就能夠登錄上網頁，並擁有1次抽獎機會，期程為4月初至5月底共計2個月，獎項除了汽車外，還有百萬元現金。

而台北市政府規劃，6000元振興加碼計畫將於本週召開記者會，由蔣萬安親自宣布啟動，而抽獎系統預計4月中旬上路，屆時將碰上百貨業母親節檔期，可望帶動台北市各面向的服務業商機。