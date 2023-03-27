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還沒打的快來！北市釋出8款疫苗、4萬名額　3／28起開放預約

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲北市莫德納次世代雙價疫苗開打。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情步入尾聲，指揮中心自3/6至4/30實施「疫苗+1」全民新冠疫苗接種活動，提升群體免疫保護力。台北市衛生局表示，新冠疫苗接種預約平台第57期將自3/28（二）至3/31（五）上午9時至晚間9時開放預約，接種日期為4/3至4/9。本次提供逾4萬個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5提供2萬6000個名額。

北市衛生局表示，本次疫苗包含幼兒BNT（滿6個月-4歲）、幼兒莫德納（滿6個月-5歲）、兒童BNT（滿5歲-11歲）、兒童莫德納（滿6歲-11歲）、BNT（滿12歲以上）、Novavax(滿12歲以上)、兒童莫德納次世代BA.4/5（滿6歲-11歲，限追加劑）、莫德納次世代BA.4/5（滿12歲以上，限追加劑）。

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近期我國防疫政策逐漸穩健開放，北市衛生局提醒，接種次世代疫苗追加劑對COVID-19 BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，呼籲民眾一起參與「疫苗加一」活動；另近期重症對象多未曾接種疫苗或未完成基礎劑接種，尤其65歲以上長者，可儘速前往接種，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

提醒民眾前往接種時攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

因應COVID-19防疫措施調整，臺北市十二區關懷中心已於3月25日完成階段性任務，民眾如有疫苗接種及防疫相關問題可查閱臺北市COVID-19防疫專區網頁（網址：https://reurl.cc/n1xjr1），或撥打臺北市防疫專線02-23753782詢問。

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