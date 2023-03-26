打疫苗加碼送！花蓮送5劑家用快篩　長者另贈500元衛教品

▲花蓮縣推出長者接種任一劑新冠疫苗送500元衛教品。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應中央防疫政策調整及持續進行防疫措施鬆綁，民眾回歸正常生活，除自主防疫仍要持續外，儘快完成新冠疫苗施打更重要，花蓮縣繼3月24日起長者接種任一劑新冠疫苗送500元衛教品政策，加碼推出自3月27日起各年齡層凡接種任一劑新冠疫苗即可獲取5劑快篩試劑，提醒尚未完成新冠疫苗接種的民眾，尤其是長者及幼童，儘快前往合約院所完成接種。



花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，花蓮縣自2月11日推出幼兒及長者接種任一劑新冠疫苗送衛教品政策，截至3月23日止幼兒接種632人劑次、65歲以上長者接種1,777人劑次，其中幼兒及長者第一劑施打情形仍不高，隨著防疫政策鬆綁，口罩令的解封，呼籲尚未施打新冠疫苗的幼兒及長者儘快施打，除完整接種疫苗以提升免疫保護力，個人自主防疫仍要持續，民眾若出現疑似新冠症狀（發燒、喉嚨痛、鼻塞鼻涕、全身痠痛、腹瀉、甚至嗅味覺喪失），可善用快篩試劑來自我監測，若民眾出現快篩陽性，請盡早就至附近醫療院所就醫，就醫時請戴口罩、勤洗手，並主動提供告知檢驗陽性結果。

▲加碼推出各年齡層凡接種任一劑新冠疫苗即可獲取5劑快篩試劑。

朱家祥進一步表示，為持續鼓勵花蓮鄉親接種新冠疫苗，幼兒及50歲以上施打疫苗送衛教品政策仍持續推動至4月30日，自3月27日起再加碼送5劑快篩試劑，活動日期至4月30日止，請鄉親儘快前往本縣合約院所施打，另外長者「護老計畫」多項服務，例如行動不便之長者若是長照服務對象可透過申請長照交通車、陪同接種服務，75歲以上長者若非長照服務對象，可由衛生所保健志工陪同前往至衛生所接種及75歲以上行動不便長者安排到宅接種服務，也請長者多多利用。

▲75歲以上行動不便長者可安排到宅接種服務。

提醒民眾，前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或身分證，如為接種第2劑或追加劑，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，疫苗施打可電話預約或直接至38家合約診所及13鄉鎮巿衛生所指定時段接受施打。相關資訊可至花蓮縣縣衛生局網站查詢。（https://www.hlshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=8766&sms=14641&s=87914）

