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社會 社會焦點 保障人權

4匪劫500萬動機曝！「新帳戶+金流快」現疑點　內行人曝2大原因

記者邱中岳／台北報導

北市內湖區第一銀行新湖分行門口，23日下午3時許發生搶案，警方1個小時後在新北市瑞芳區攔阻作案車輛並逮捕4人，4人被帶回派出所偵訊，竟供稱「有人說這台車有錢」，因此才尾隨後發現被害人去銀行，臨時起意下手行搶。

警方調查，35歲的謝姓女子，23日持2本存摺，由2名男子陪同前往2家銀行提領共計695萬元現金，謝女先在南港提領195萬元，又到內湖提領5百萬元，但是第2家銀行提領完畢後，3人上車駛離銀行，過了3分鐘停在路邊，26歲陳男等4人見狀立刻上前行搶。

▲▼ 。（圖／記者攝）

▲女子在銀行外遭搶5百萬，但對金流交代不清，知情人士曝，恐是不法所得或虛擬幣交易。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳男等人看到後座有錢，立刻打開門朝裡面噴灑辣椒水，並搶走後座的5百萬，另外，195萬則在前座謝女身上，所以才沒被搶走，3人被辣椒水攻擊睜不開眼睛，路人見狀也立刻通知警方到場處理。

警方表示，謝女對於案情只表示錢是用來做生意，至於跟誰做生意？做甚麼生意？均不透露，且警方查出謝女2本帳戶都剛辦好沒多久，且提領的款項都是當天匯入帳戶，馬上由謝女領走。

▲▼500萬搶匪 。（圖／記者郭世賢攝）

▲警方在瑞芳逮捕4名嫌犯，4人坦承「有人說這台車有錢」，所以才尾隨下手。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼女子在銀行外遭搶5百萬，但對金流交代不清，知情人士曝，恐是不法所得或虛擬幣交易。（圖／記者郭世賢翻攝）

知情人士透露其中必有詐，有可能是詐騙集團的錢，透過水房洗錢後由謝女領取，另外也有可能是虛擬貨幣交易，所以才會提領695萬鉅款，但謝女仍不吐實，警方也將透過金流，持續追查是否有藏鏡人。

被逮的26歲陳男、21歲黃男、21歲邱男、25歲莊男，則幾乎沒有重大前科，也沒有幫派背景，自稱在工地打零工，是聽到有人說「這台車有錢」，才一路尾隨發現果真去銀行領錢，才選謝女於第2家銀行領完錢後下手行搶。

至於謝女為等人為何在路邊停車，知情人士也透露，可能是要等對方上門取款，但是卻被埋伏黑吃黑搶走5百萬，知情人士強調「否則誰會知道上面有錢」，但確切內幕也需要警方抽絲剝繭釐清。

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