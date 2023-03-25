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善警查緝詐欺車手槓上開花查獲收水頭　驚見50萬贓款！

▲台南市善化分局據報埋伏緝獲詐欺車手及收水頭共3人，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化分局據報埋伏緝獲詐欺車手及收水頭共3人，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新市區一名60多歲男子因誤信投資廣告，籌錢申購股票交割款卻落入詐騙集團圈套慘遭詐騙，善化警分局新市分駐所受理後面授機宜被害人，主動出擊查緝詐欺車手，連帶查獲收水犯嫌2名，並在車上驚見其他被害人贓款50萬，當街逮捕送辦。

▲台南市善化分局據報埋伏緝獲詐欺車手及收水頭共3人，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化警分局新市分駐所近日接獲民眾報案，指稱因誤信股票投資免費課程廣告而好奇參加會員，期盼能在老師帶領下在股市掏金獲利快速累積財務，不幸事與願違，詐騙集團慫恿被害人申購市場交易熱絡股票，並謊稱被害人幸運中簽200多張，急需限時繳交中簽交割款項，被害人一時失慮，不僅匯款甚至面交詐騙集團成員，損失近 200萬元。

▲台南市善化分局據報埋伏緝獲詐欺車手及收水頭共3人，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新市分駐所知情後立即成立專案小組，由所長黃顯超率員警埋伏查緝西裝筆挺18歲「外派經理」犯嫌，另攔查等候準備接收贓款的19、20歲2名收水犯嫌，並在所駕駛車輛上發現其他被害人贓款新台幣50萬元，隨即將3嫌予以逮捕並查扣犯罪不法所得，全案移送台南地檢偵辦，並擴大偵辦中。

▲台南市善化分局據報埋伏緝獲詐欺車手及收水頭共3人，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市善化分局據報埋伏緝獲詐欺車手及收水頭共3人，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局表示，國內投資風氣興盛，交投熱絡卻也引發詐騙集團覬覦，藉由社群、通訊軟體進行「假投資、真詐騙」事件層出不窮，除了警方與金管會、證券業者通力合作，進行防堵、偵查之外，更需要民眾熟知「反詐騙」相關資訊，並保持警惕，倘有疑慮，請立即撥打「165」或「110」，切勿交付財物，避免落入詐騙陷阱。

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善警詐欺車手收水頭

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