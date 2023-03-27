姐姐死後秒嫁姐夫！印尼女揭背後原因藏洋蔥

▲印尼有一名新娘嫁給自己已故姐姐的丈夫，但背後的原因卻讓人感動。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼最近有一名婚禮化妝師在網上分享影片，聲稱有一名新娘嫁給了她的姐夫，而繼子則是她的外甥，瞬間引起了不少網友注意，不過當他們得知背後的原因後，卻感動不已。

據《星洲日報》報導，原來，這名新娘的姐姐最近不幸逝世，只留下丈夫與一名年紀不大的兒子，讓新娘對外甥年幼喪母心疼不已。為了能繼續照顧和陪伴外甥成長，於是這名新娘答應了姐夫的求婚，而這對新人的婚姻也獲得了雙方家長的祝福。

婚禮當天，新娘的外甥也參加了這場婚禮。從現場影片可見，新郎、新娘和他們的兒子正一起走向婚禮舞台，而他們的臉上也都洋溢著幸福的笑容。

這場特殊的婚禮在網上曝光後瞬間引起了不少關注和討論，但不少網友在得知新娘「嫁姐夫」的原因後紛紛留言表示讚賞，並為這對新人送上祝福。