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社會 社會焦點 保障人權

「本來要殺她」卻掐死馬國女大生　足控男曾搜：殺女友為渡成佛

記者黃翊婷／綜合報導

30歲的陳柏諺篤信佛教，卻在去年10月殺害來台讀大學的馬來西亞籍蔡姓女大生，被檢方依殺人罪起訴。檢警還在調查過程中發現，陳男曾傳訊息給父親，表明「其實我本來是要殺林ＯＯ的」，還上網搜尋「殺女友為渡她成佛」、「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂……號稱信佛卻專殺身邊人」等文章。

▲▼陳柏諺陳巍元。（圖／翻攝自Facebook）

▲陳柏諺有戀足癖。（圖／翻攝自當事人臉書）

陳男2022年10月13日在蔡女位於台北市士林區的租屋處將人殺害，接著逃回自己位於鶯歌的租屋處，試圖服藥輕生，並傳訊息給姊姊透露尋短念頭。家人知曉後立即報案，警方隨即前往陳男租屋處救人，沒想到他竟然自曝殺人，還說出蔡女的名字和住址，「她已經死透了，我不敢自殺而已」，警方前往該住址，果然發現已經身亡的蔡女。

雖然陳男堅稱是失手殺了蔡女，但檢警調查發現，他在案發之前曾傳訊息給父親，表明「其實我本來是要殺林ＯＯ的」，還曾上網搜尋「殺女友為渡她成佛」、「為什麼能殺動物不能殺人」、「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂……號稱信佛卻專殺身邊人」等文章，其中包含講述2003年震撼全台的「詐保殺人魔」陳瑞欽案件的文章。

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲蔡女來台讀書卻遭陳男殺害。（圖／翻攝自當事人IG）

根據《自由時報》報導，陳男在犯案之前對林女展開熱烈追求，由於兩人住得很近，又都喜歡貓，因而發展成為情侶，後來女方堅持分手，甚至避不見面，他心生不滿，卻又找不到機會下手，最終將「目標」轉向蔡女；但對於這個說法，林女至今都不願做出任何回應。

不過，也有另外一說指出，林女其實不是陳男的前女友，兩人之間的關係到底是什麼，目前尚不得而知。

▲▼ 殺馬大生陳柏諺 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陳柏諺日前出庭時還與檢方對嗆。（資料照／記者黃宥寧攝）

這起案件在今年3月15日開庭，陳男的辯護團認為，他是觸犯「謀為同死加工自殺罪」，不是殺人罪，並列出多點聲請函詢法醫研究所解剖報告，但公訴檢察官認為沒必要，結果陳男竟當場翻臉，失控怒嗆「不知道檢察官在怕什麼」，檢方也當場回擊「這是在講程序問題，沒在怕」。

庭末，法官詢問修復式司法，死者告訴代理人表示，蔡女的父母並無意願；陳男的律師則說，希望測謊後有新事證可以重啟，並期盼告代能轉達蔡女雙親，陳男父母正在積極尋求各種方法包含賠錢，希望能獲得原諒。最後，法官諭知修復式司法暫時中止，改訂5月開庭。

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