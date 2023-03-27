揭馬英九訪陸的三層意義　她：行程安排非常有巧思

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九27日下午將前往大陸展開「祭祖和平之旅」，國民黨台北市議員李彥秀指出，這有三層意義，強調越是緊張衝突，越需要和平對話，而馬英九的行程安排上，非常具有巧思。

李彥秀說，馬英九此行所代表的，首先是馬英九以「前總統」身份訪問中國大陸，雖然不具黨職身份，但獲得「元首級」的警衛與禮遇，仍寫下了兩岸關係的新頁；其次，在行程上未安排與中共高層會面，降低政治上的敏感性，避免對於2024選情產生影響。另一方面，「青年之旅」以及「祭祖之旅」更彰顯交流與文化的兩層重大意義。

李彥秀表示，許多人稱台灣年輕世代為「天然獨」，除了民進黨執政刻意扭曲課綱外，更因為媒體的刻意操作而產生「敵意螺旋」，透過實際的交流破除「刻板印象」，讓台灣年輕人更全面的認識中國大陸，讓兩岸下一代的「善意螺旋」能夠萌芽。

另外，李彥秀指出，「祭祖之旅」更具有文化上的意涵，馬英九執政八年，推動「具有台灣特色的中華文化」，並在海外推動「台灣書院」（Taiwan Academy），強調「民胞物與」和「仁政」，讓兩岸可以在這樣的基礎上，討論人權的保障與法治。

最後，李彥秀認為，馬英九此行代表的是「台灣未來路線」的選項，國民黨執政時期「親美友日和陸」的戰略，在不影響國家主權與尊嚴前提下，獲得國際上實質空間、參與國際重要會議、免簽國家創下紀錄，更與日方簽訂「台日漁業協議」。

李彥秀強調，越是緊張、越是衝突，越需要對話，冷戰時期，美蘇的熱線從來沒有中斷過；美國與中國大陸打貿易戰、科技戰，但拜習仍然通話；法國總統馬克宏將與歐盟主席訪問中國大陸。台灣在「抗中保台」之外，馬英九此行，無疑是創造另外一個兩岸和平對話可能的開啟。

馬英九訪陸之旅十分緊湊，第一天短暫過境上海直奔南京，明28日前往中山陵拜謁國父孫中山，預計發表重要演說。這次行程安排南京、武漢、長沙、重慶、上海多地參訪，除了回老家祭祖，主軸緊扣回顧抗戰歷史，將走訪國民政府首都南京總統府、拉貝故居，南京大屠殺紀念館，武漢辛亥革命武昌起義紀念館、南嶽忠烈祠、抗戰中國戰區第四受降區儀式所在地、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園，最後回上海參訪四行倉庫、和平飯店和豫園做結尾。