他用「13年金曲」神回覆感情困擾　傻妹0察覺...網笑噴：你會下地獄

▲ 歌詞神回覆 。（圖／摳摳那的污拓課提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／採訪報導

匿名聊天軟體「WooTalk吾聊」曾紅極一時，是學生心目中的「約炮神器」；因為匿名又不需照片的關係，也有人會敞開心胸和陌生網友訴苦。粉專「摳摳那的污拓課」就常po出有趣的聊天記錄，日前還用「歌詞」神回覆網友感情困擾，對方卻始終沒察覺，網友看完則是笑噴表示「可惡有聲音」、「你真的會下地獄」。

「摳摳那的污拓課」由版主「摳摳那」和友人在大學時創立，平時常po出使用WooTalk聊天的有趣記錄。由於聖誕節將近，粉專再度回顧去年一位網友和摳摳那訴苦的對話。圖中可見，這位女網友表示自己遇到感情問題，自己有曖昧對象，但又不知道要不要跟前男友復合，「你的意見對我來說很寶貴，希望你認真回答」。

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接著摳摳那回答「看來妳受盡委屈」，對方回覆「如果現在難受之後能好果我願意」；摳摳那又說「真的要找到相愛的證據」，網友便回「可能有吧」。

摳摳那又回說，「那妳知道妳何時該前進何時該放棄嗎」、「是不是連擁抱都沒有勇氣」，對方都認真針對他的問題回答，全然不知他正用楊丞琳的《曖昧》歌詞在包裝！事後摳摳那也在粉專表示，「林北真的快要氣瘋，這麼笨難怪被男人騙ㄉ團團轉」。

▲ 人家那麼認真訴苦捏～這樣hen壞！

摳摳那告訴《ETtoday新聞雲》記者，當時這位網友妹妹講了一大串自己的感情問題，所以才順勢用《曖昧》回答，沒想到對方卻完全沒察覺，「事隔一年她大概還是被蒙在鼓裡吧...」。摳摳那說，最後他還是有認真幫那位妹妹加油，「希望她有跟曖昧對象在一起」。

網友表示，「寫不出結局啊」、「你真的會下地獄！」、「笑一個黑菇」、「太笨了嗚嗚」、「可惡有聲音」、「我竟然默默唱完了」、「如果是2000後的小朋友就不能怪她QQ」。

另外，摳摳那還分享一篇印象深刻的對話紀錄，這次的對象是一位32歲的大叔。大叔主動公開自己的年齡後，摳摳那便說了句「年齡差距有點大」，對方卻在表示「年齡不是問題」後狠打自己一巴掌，網友看了也都笑翻表示「說好的不是問題呢！」

▼大叔你說話不算話！

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