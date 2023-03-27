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社會 社會焦點 保障人權

怒砍情敵131刀吊門把等死！他「一句話」求救　女友誤為健身錯生機

▲▼高雄情殺命案嫌犯逮捕畫面。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲何男砍殺小王逃亡1天後，躲在電梯夾層被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名34歲何姓男子2022年5月懷疑前妻婚內搞外遇，氣得持水果刀狂砍吳姓男友131刀，前妻返家時發現大門反鎖，聽見吳男以微弱氣力說「我快沒氣力了」，誤認在健身離去，錯過救人機會，一審判處何男無期徒刑。高雄高分院法官認為何男涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

回顧此案，何男認為姚姓前妻在離婚前就搞外遇，之後又陸續因簽訂不合理的離婚協議書、趕出家門、子女扶養權、房產等問題爆發多次爭吵，去年5月6日早上9時許前往姚女住處找人理論。

然而何男開門卻發現前妻的吳姓男友穿著一條內褲躺在床上睡覺，失控持水果刀刺向吳男，一共砍殺131刀，途中還曾用健身用吊環連接尼龍繩綁住其頸部，再將吊環勾在廁所門把上，導致吳男最終因失血過多、窒息死亡。

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲何男一審被判處無期徒刑。

事實上，在事發約18分鐘後姚女曾返回住處，她發現大門反鎖無法進入，敲門聽見吳男以虛弱聲音發出「我快沒氣力了」，誤以為是男友在健身，隨後離去，何男則趁機清理血跡，但血量過多根本無法清理，決定踏上逃亡之路。

中午12時許，姚女再度返回住處，才發現男友倒在血泊中，立刻報警，而何男逃亡1天後，在鼓山火車站旁身障電梯上方空間查獲躲藏被警方發現逮捕到案。

一審法官考量何男犯後坦承犯行，沒有前科，是因情緒管理不當才犯下殺人重罪，若施以長期監禁、教化，應足使其能深入反省，調整其性格，尚非全無教化之可能，因此依殺人罪判處他無期徒刑，褫奪公權終身。

高雄高分院法官認為何男有逃亡之虞，經訊問何男即其辯護人意見後，亦對於延長羈押無意見，自4月13日起延長羈押2月。

▼何男使用之凶器。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

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