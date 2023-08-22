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掐斃馬國女大生凶嫌暴瘦　聲請傳喚「本來要殺的前女友」

「本來是要殺林ＸＸ…」要殺前女友 馬國女冤成替死鬼

▲陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，遭依殺人罪嫌起訴，今（22日）法院行第10次準備程序庭，陳男聲請傳喚21名證人，包含被害家屬雙親及胞弟。（合成圖／翻攝自Facebook）

記者黃宥寧／台北報導

陳柏諺去年10月涉掐斃馬來西亞籍蔡姓女大生，被依殺人罪起訴羈押至今，士林地院22日開庭，其辯護人聲請傳喚蔡女雙親及陳犯後曾稱「本來要殺的林姓前女友」等21人到庭作證，但蒞庭檢察官表示「無必要傳喚被害家屬」，同時陳也力求交保，盼望能跟女友父母談賠償，受命法官則說待合議庭評議。

法院今開第10次準備程序庭，陳柏諺（31歲）去年10月13日涉掐斃蔡女遭羈押至今，相較於羈押前模樣身形瘦了不少，甚至也從平頭留成雜亂鳥窩頭，外表變得十分憔悴。

陳的辯護人當庭聲請蔡女父母其胞弟、法醫、心理診所醫師、林姓前女友、林姓測謊專業人員等共21人，蒞庭檢察官則表示，無必要傳喚被害家屬。受命法官也整理爭執事項，陳是否有殺人犯意，是要殺林姓前女友還是蔡女、買藥是否作為殺人畏罪、是否受囑託而承諾殺蔡女構成加工自殺，以及是否符合自首。

庭未，因羈押期限將至，法官詢問陳柏諺意見，陳拿起麥克風口條清晰地說，因為收到蔡女父母提出民事賠償訴狀，但因為人在押，沒有任何方法進行賠償，更說「雖然女友爸媽提出金額很大，已超過能力範圍」，但願盡所有能力賠償，盼能交保跟女朋友父母接觸談賠償。

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