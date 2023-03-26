台宏斷交掀骨牌效應？　專家分析「台灣0邦交」後果

▲宏都拉斯總統秀卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

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宏都拉斯「脫台友中」引起國際高度關注，但作為風暴中心的台灣，部分民眾對此卻相當淡然，為這場上演超過半世紀的兩岸外交戰爭，寫下奇特的一筆。就有專家分析邦交國歸零以及非正式外交關係對台灣的影響與重要性。

國際共和學會（IRI）駐台高級顧問柯爾（J. Michael Cole）向《CNN》表示，儘管台灣的經濟及安全不依賴正式盟友，但雙邊正式的外交關係依然很有價值，尤其是削弱北京對台灣主權的合法性主張，例如台灣10個邦交國在去年10月聯署致函聯合國祕書長，指責聯合國排斥台灣。但柯爾也指出，這些邦交國「都是小國，影響力也不大」。

加州大學政治學博士、現任台灣政治大學助理教授南樂（Lev Nachman）則指出，雖然邦交國對台灣提供實質意義的支持，但假使邦交國歸零，真正意義上的影響可能不大。比如台方1979年與美方斷交後，華盛頓與台北的關係依然相當牢固，美國仍是所謂台灣安全的最大保障者。

因此，台美雖無正式外交關係，美國時任眾議院議長裴洛西依然在去年8月訪問台灣，現任議長麥卡錫也有意在今年4月會見總統蔡英文，加上多個歐洲國家政府人員頻繁訪台，以及G7對中國因裴洛西訪台舉行的軍演迅速表達擔憂，都顯示非官方外交對台灣的重要性日益提升，並一定程度挫敗中國搶奪台灣友邦的效果。

不過，「台灣被斷交」所造成的內部及國際輿論影響仍然不可忽視，台灣現存「最大」邦交國巴拉圭的反對黨總統參選人，就以對中國貿易的經濟利益和對台灣斷交作為其選舉主軸，而一旦巴拉圭大選後倒向中國，勢必會引發比台宏斷交更大的國際風波及角力。