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不過度行房、當心交通事故　春分「6大禁忌」一次看

春分有6大禁忌。（示意圖／Pexels）

▲春分有6大禁忌。（示意圖／CTWANT／Pexels）

圖文／CTWANT

21日即將迎來24節氣中的春分，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文表示，春分有6大禁忌，要小心交通事故，另還有喝春分水等開運3招。

小孟老師說，春分時間點是21日5：24分，在天象上，全球晝夜幾乎都等長，日照時間剛好都是12小時，而春分過後，陽氣會提升，所以養身的關鍵就在於「養陽氣」。

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小孟老師建議，可以多吃綠色食物與鮮蔬，如：花椰菜、毛豆、高麗菜等,也可以多喝枸杞茶、菊花茶與桂花茶等，都能達到養肝顧身。

此外除了顧身體，也要留意以下忌禁：

1.所謂春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。晝夜均等，寒與溫各半的日子，因此不要吃大辣與冰冷飲料與冰淇淋小心身體不適。

2.因為春分半冷半熱的節氣，因此不可以劇烈運動，當心心血管不適。

3.春分不宜探病，因為國外把春分當成一年的開始，所謂一年之季在於春，因此不宜探病。

4.春分為季節交替的日子，因此不要過度行房與愛愛，容易身體虛弱染上風寒，因為春分溫差大，要隔外當心。

5.春分避免開車較快因為霧氣較重容易發生交通事故。

6.避免清晨上山，因為春分濃霧重，上山霧氣重容易看不見路發生意外，在山上行走也容易濕氣較重導致滑倒。

開運方式：

1.3月21日05：24分開始春分，建議大家可以立蛋，將蛋豎立起來，能得到一年四季的好運氣。

2.接春分水：

3月21日早上05：24分打開飲水機，或水龍頭的水，可以用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。

3.古代，帝王有「春分祭日，秋分祭月」，然而今年春分在晚上，因此小孟老師建議，可以在3月21日當天早上05：24分吃太陽餅來迎接春分，或者於3月21日到戶外走走曬太陽也能吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。

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