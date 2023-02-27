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蔡天鳳與司機大伯「兄妹相稱」　友爆料：前夫家境普通又愛炫富

香港時尚界名媛蔡天鳳遭前夫一家人殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）

▲香港時尚界名媛蔡天鳳遭前夫一家人殺害。（圖／CTWANT／翻攝自蔡天鳳IG）

圖文／CTWANT

香港時尚界28歲名媛蔡天鳳遭鄺姓前夫一家共謀殺害，這家人為了掩人耳目，甚至兇殘的將蔡天鳳屍體肢解，還將其遺體烹煮成人肉湯，企圖毀屍滅跡。消息曝光後引起不少網友關注。而現在友人出面爆料，指稱蔡天鳳即便與前夫離婚後，還付錢支付前夫全家人的生活，甚至還請前夫的胞兄、自己的前大伯Anthony擔任私人司機。而蔡天鳳的前夫雖然收入普通，但卻靠著蔡天鳳支付的費用過著奢華又高調的生活，就連前大伯Anthony的生活也是豪奢異常。

有香港媒體訪問到蔡天鳳生前友人，該位友人表示蔡天鳳的前夫Alex家境普通，母親只是普通家庭主婦，因此蔡天鳳離婚後依舊持續接濟前夫一家人，但Alex卻找尋各種藉口跟蔡天鳳要錢，先前就已創業為名目跟蔡天鳳要巨額金錢，而蔡天鳳也是眉頭皺也不皺的直接給錢。

但Alex拿到巨額資金後並不是真的認真用於創業上，反而是跑到中國瘋狂消費。爆料人就指稱，Alex在中國把自己弄得像是有錢人似的，一個晚上就可以豪擲數十萬港幣。但即便如此，蔡天鳳依舊未曾在該名友人面前抱怨過前夫Alex任何事情。

而報導中也指出，蔡天鳳前夫的胞兄、自己的前大伯Anthony，後來成為蔡天鳳的私人司機，從2020年起就與蔡天鳳出席各種場合，而Anthony也在IG上除了發出多張奢華生活的照片外，也曾發出多張與蔡天鳳的合照，照片中也能看到他與蔡天鳳關係十分良好，甚至多次以兄妹相稱。未曾想，這次蔡天鳳之所以遇害，就是Anthony親自駕車將蔡天鳳送上死亡之路的。

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