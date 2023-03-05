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老翁拋棄妻女偷渡美國32年　獲救助返家要求分「百萬家產」

拋棄妻女偷渡美國32年，返國後竟要求分百萬家產。（圖／翻攝自抖音）

▲拋棄妻女偷渡美國32年，返國後竟要求分百萬家產。（圖／CTWANT／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT 

一名來自中國外號劉大爺的老翁，32年前拋棄妻女偷渡前往美國生活，在當地流浪32年後，遇到善心華人救助，順利返回上海，未料回到自己家鄉後，遭家人冷處理，竟要求妻女將名下百萬家產分自己一半，消息一出引發陸網友撻伐。

綜合陸媒報導，現年72的劉大爺，因年輕時相信只要偷渡到美國，便能賺取大把金錢，於是他便在1990年時，拋棄當時30歲的妻子以及8歲的女兒，一聲不響地與哥哥一同離開家鄉，偷渡至美國。

沒想到劉大爺與哥哥2人抵達美國後，由於沒有護照，他與哥哥只能做黑工、露宿街頭，過著如同流浪漢一般的生活，沒多就哥哥便受不了，決定返回中國，但劉大爺卻依舊深信自己會獲得美國政府的補助，便未與哥哥一同返國，隨後劉大爺日復一日的過著同樣的生活，而時間就這樣過了32年，有天在當地遇到一位同樣來自上海的同鄉，在他的幫助下，順利返回中國。

沒想到返鄉後，劉大爺的妻女竟不願與他相見，認為他當年在一家人最艱困的時候離去，對她們來說是一大傷害。得知此事後，起初劉大爺還口口聲聲說是為了照顧妻女才返國，眼見情況並未好轉後，他便改口要求要與妻子對分百萬房產，要是對方不答應，他就要上法院解決。

事情一出引起陸網友紛紛撻伐表示「有的人就不值得可憐，是誰把他領回來的就送回去！」、「壞人變老了而已」、「能在美國流浪32年還回來幹嘛？」、「這種人就不該讓他入境」、「在這裡都沒人要了，可憐的老人」。

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