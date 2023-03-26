基隆童話藝術節暖身起跑　打造藝術裝置「船」遞幸福

▲基隆童話藝術節暖身起跑，打造藝術裝置「島雨匯聚‧船遞永續」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2023基隆童話藝術節共創藝術裝置「島雨匯聚‧船遞永續」，昨（25日）傍晚於海洋廣場正式亮相，基隆市長謝國樑和陽明海運董事長鄭貞茂、教育處長劉美蘭參與點燈，特邀天馬戲創作劇團詮釋藝術裝置的創作理念，自今日起展至4月8日止，為即將開幕的基隆童話藝術節活動暖身。

謝國樑表示，孩子是城市的根基，施政主軸顧及孩子成長需求，同時希望親子互動能成為城市觀光與生活特色，無論是市民或是外縣市民眾在基隆都能快樂暢遊，希望打造基隆成為全台路口對行人友善的城市，緊接著推動室內兒童樂園，相信讓親子都能玩得開心。

▲每年都以在地特色「雨」為主軸推廣藝術教育，接連三年分別以編織、染布、剪紙。

「島雨匯聚‧船遞永續」由陽明海運贊助合作，結合基隆在地特色與企業精神的大型共創藝術裝置，邀請在地藝術家李奇鴻老師攜手國小藝術領域教師，帶領基隆所有高年級孩子們共同創作，利用環保回收材料製成一滴滴的小雨滴，徹底展現基隆「與雨共存」、「以海為源」的人文情懷；夜晚點燈流動波光粼粼，象徵市府與陽明海運，連年攜手為這座城市「船」遞幸福能量。

謝國樑指出，這項共創藝術裝置，不僅對基隆的孩子們意義非凡，更是一座極具環境教育功能的藝術裝置，從課程教材、創作概念到藝術媒材，都融入了SDGs的永續概念，特別感謝陽明海運長期支持市府活動，為教育的推動更是不遺餘力，「島雨匯聚‧船遞永續」無論是白天或晚上看都有不同的情調。

▲夜晚點燈流動波光粼粼，象徵市府與陽明海運，連年攜手為這座城市「船」遞幸福能量。

陽明海運董事長鄭貞茂表示，今年提供基隆市國中小師生免費申請導覽參觀及海運環教小學堂課程，讓更多年輕世代學子更加親近海洋、認識航運。「島雨匯聚‧船遞永續」裝置藝術作品，傳達陽明深耕海洋文化與在地教育的理念，讓民眾透過至陽明海洋文化藝術館一遊，深入了解海洋歷史文化傳承。

藝術家李奇鴻與教育處從2021年合作至今，每年都以在地特色「雨」為主軸推廣藝術教育，接連三年分別以編織、染布、剪紙，將行動刻劃在大家記憶中，期許透過每年小雨滴，帶著基隆孩子，用不同角度欣賞自己的城市，「我們無法改變氣候，但可以改變觀看的視角」，讓孩子在創作中，產生對家鄉的認同，認識這座永續有愛的城市。

教育處表示，大家最期待的基隆童話藝術節將在4月1日至4月4日於國門及海洋廣場熱鬧登場，歡迎大家於期間拜訪基隆，豐富精采的表演活動，保證大小朋友都能玩得超盡興！詳細活動資訊可至活動官網「2023基隆童話藝術節｜找尋雨精靈」及「基隆市政府教育處」臉書粉專查詢。