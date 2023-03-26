美龍捲風狂襲餐館「8人衝進冷藏庫」　下秒掀飛屋頂全毀了

▲美國密西西比州城鎮羅靈福克的餐館Chuck's Dairy Bar全毀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西西比州24日晚間遭受龍捲風強力橫掃，短短1小時的破壞路徑長達約270公里，城鎮羅靈福克（Rolling Fork）甚至被一夜夷平。當地一間餐廳的老闆與員工為了保命，現場8人全部衝進冷藏庫，連門都還沒來得及帶上，屋頂就被掀飛，門縫外只剩下一片天空，餐廳全毀。

綜合今日美國報、路透等報導，提姆與崔西哈登夫妻倆（Tim and Tracy Harden）16年前在羅靈福克買下餐館「Chuck's Dairy Bar」，此處是當地人相當喜愛的聚會地點。就在24日晚間，餐廳老闆、員工與部分顧客得知會有風暴來襲，試圖躲在餐廳內避難。

「突然之間，燈光一閃，有人大喊『冷藏庫』」，崔西哈登透露，在龍捲風來襲當下，所有人衝進走入式冷藏庫之中，丈夫提姆頂著風要關上冷藏庫的門，但龍捲風速度之快，「門都還沒帶上，他就能（透過門縫）看到天空，屋頂被掀飛。」

這場龍捲風把餐廳全毀，直到一名倖存下來的顧客清除冷藏庫門前的瓦礫之後，崔西與其他7人才得以脫困，還好所有躲在冷藏庫裡面的人全都平安無事。

This was my sister Tracy Hollins Harden and her husband Tim’s business. Chucks Dairy Bar it is now gone but what a... 由 Cassandra Hollins-Norman 發佈於 2023年3月25日 星期六

美國國家氣象局密西西比州傑克遜氣象學家普萊斯（Nicholas Price）表示，龍捲風約莫在地面停留1小時，形成約270公里的破壞路徑。人口僅約1900人的城鎮羅靈福克受災最為嚴重，民宅淪為殘磚碎瓦，壯碩樹幹猶如細小樹枝那樣被折斷，汽車像是玩具般被扔在路旁。

羅靈福克的市長沃克（Eldridge Walker）25日沉重表示「城鎮消失了」，許多建築及住宅一夜之間被夷為平地，但救援工作正在進行。

密西西比州州長里夫斯（Tate Reeves）在所有受影響的郡發布緊急狀態，「我對於這些風暴造成的破壞及生命損失感到非常悲痛」 ，承諾州政府將盡一切努力，向有需要的人提供資源協助重建。美國總統拜登與地方官員談話後為受災民眾祈禱，也誓言將聯邦資源用在最需要的地方。