美33歲法官兼職「情色網紅」！　大po全裸慾照：我下班後很放蕩

▲洛克白天西裝筆挺，下班後則是兼差當起色情網紅。（圖／紐約市政府、Instagram）



記者王佩翊／編譯

美國紐約一名男性行政法官被爆在色情網站OnlyFans上兼差當起了情色網紅，以每個月12美元（約新台幣364元）的價格招募粉絲，分享自己的性感慾照。而他也大方向粉絲坦言自己就是一名法官，不但自爆會在工作時間偷看A片，甚至還說，「我白天很專業，晚上很放蕩。」如今他則因為不專業的行為被紐約政府解雇。

根據《華盛頓郵報》報導，33歲的格雷戈里洛克原本是一名紐約市的行政法官，然而他自2020年11月開始，竟私下在OnlyFans開設帳號，每個月向粉絲收取12美元（約新台幣364元），至今已經發布100多次貼文，其中包含各種淫糜的言語與色情照片、影片。不僅如此，他在另一個色情網站JustFor也擁有帳號。

洛克長期透過這2個網站賺取副業收入，而他也從未隱瞞自己的身分，並在推特向粉絲坦言，自己是一名法官。他在OnlyFans的個人簡介上寫道，「白天是一名專業的白領，但晚上的我很不一樣。業餘、原始又放蕩。」

洛克的貼文極盡淫亂，甚至多次在推特上用不堪的言語批評政治人物。不僅如此，他更自爆曾在工作時摸魚。他在一段影片中說，「你們猜我在工作的空檔，都在看什麼A片？」目前仍無法確定洛克透過色情副業賺取多少收入，不過根據JustFor創辦人指出，如果用戶認真經營，每年有望可以賺取10萬美元（約新台幣303萬元）的收入。

紐約市議員帕拉迪諾（Vickie Paladino）指出，「紐約市的各級法院應該要讓民眾產生絕對的信任，聘用洛克這樣的人擔任法律權威職位，只會削弱人們對於法律機構專業性與公正性的信任。」她也補充，洛克的兼差行為已經違反規定，因為明顯讓民眾對其司法能力產生質疑。

洛克21日正式因「不專業行為」而被解雇，而他本人則拒絕做出回應。