阿北嫏音濃重求助「忘了要問什麼」　警為他裹衣保暖送返家

▲警方看到天冷而發抖的吳男，於是脫下外套替他裹上保暖。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名92歲吳姓男子走到加油站有重要的事詢問，卻因鄉音濃重成雞同鴨講，站員則報請警方協助，員警抵達後暖心脫下外套，為因天冷而發抖的吳男裹上保暖，並將其照片上傳派出所內群組，有同仁認出他是不久前才迷途的「前科犯」隨即聯絡家屬，厡來吳男的家就住在加油站對面，只因他想不起回家的路。

▲經查吳男不久前才迷途，於是查出他住在加油站對面，將他護送返家。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所警員李璟銘及蔡翔宇25日15時許，接接獲轄區大興西路某加油站員工報案，有位疑似迷途老翁需要幫忙，請員警到場協助。員警到場瞭解，員工表示老先生到站內說有重要的事要問他們，但想了半天卻忘了要問什麼，因為老先生鄉音濃重，只隱約聽他提起「棉被」兩字，其他聽不清楚，以為他是迷途要問路。

員警詢問時，老先生未攜帶證件、家人聯繫電話等已經忘記，連自己生日都記不起來了，當時天候陰雨、氣溫驟降，老先生衣著單薄不斷發抖，蔡員立即脫下警用大衣幫他裹上保暖，並將其照片上傳所內群組，有同仁認出其特徵與家住附近的一位吳老先生相近，透過與家屬連繫確認其身分無誤，發現老先生就住在加油站對面而已立即護送其返家。