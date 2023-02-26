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北市籲：加油跳停就好　停3秒再抽油槍

▲▼加油,加油站,油價,油槍,95無鉛汽油,92無鉛汽油,98無鉛汽油,天然氣,石油,能源。（圖／ETtoday資料照）

▲加油槍跳停後，若再繼續強迫加油，會增加油氣逸散。（圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／綜合報導

北市環保局呼籲，為改善空氣品質，維護民眾及加油站從業人員健康，加油時養成「加油跳停就好，停3秒再抽油槍」的習慣，因為油管內尚有殘油未流入油箱，會比停3秒再抽槍增加約26倍的油氣排放。

一般民眾在加油時常聞到的「油氣味」，是因汽油中含有VOCs，其中包含苯、甲苯、二甲苯等有害物質，不僅影響人體健康，VOCs也會與大氣中氮氧化物產生光化學反應，形成臭氧污染，目前臭氧已成為台灣空氣品質不良的主要污染物之一。

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環保局表示，加油槍跳停後，若再繼續強迫加油，會增加油氣逸散；加完油立即抽油槍，也會因油管內尚有殘油未流入油箱，會比停3秒再抽槍增加約26倍的油氣排放，因此，養成上述加油好習慣，健康、省錢又環保。

環保局說明，為保障加油民眾及加油站從業人員健康，該局於109~111年針對轄內73處加油站加強油氣回收設備稽查管制，共執行82站次氣漏測試檢測，合格率100%；5,036槍次油氣回收檢測，平均合格率都達97%，高於全國平均合格率93.8%，每年可減少揮發性有機物（VOCs）排放約48公噸。

為有效改善加油站油氣逸散污染，北市公告加嚴油氣回收合格率，由70%提升至80%；同時，導入稽查與定檢管理機制，經環保局稽查檢測合格率低於80%之加油站，其定期檢測頻率需由每半年1次加嚴至每季1次，以督促加油站業者落實油氣回收設備維護及自主管理。

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