3秒偷5千元！竊賊騎小摺偷加油島收銀機　被逮錢已花光

▲林嫌騎乘小摺車，趁加油站員工不注意之際，行竊加油島之收銀抽屜內5000元得手後逃離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

53歲林姓男子平日常騎乘小摺腳踏車於市區閒晃，11日上午10時30分許騎經府前路1處加油站時，發現1號加油島無人在內，立即上前拉開收銀抽屜，將裡面現金5000元一掃而空，騎車迅速逃離，市警二分局警方據報，閱調監視器循線追查，於12日上午在水萍塭公園內將林嫌緝獲，依竊盜罪嫌送辦。

警方說，加油站員工11日下午交接班時發現現金短缺遭竊5000元，著急報案。二分局中正派出所員警到場勘察並查看監視器，鎖定犯嫌之衣著特徵及代步工具，員警以加油站為同心圓方式，調閱道路周邊影像來追查犯嫌去向，並在南區水萍塭公園周邊失去蹤跡。

警員周韋佑、邱黃秉義不放棄，於12日上午11時再循著路線逐一查訪，終於在水萍塭公園內發現林嫌蹤跡，也立即將其帶回調查。據了解，林男平日騎乘小摺腳踏車於市區道路四處遊蕩，11日上午騎乘經過加油站，發現某一加油島之收銀台無人，乃趁員工忙於加油服務之際，停下車來入內，3秒鐘就行竊收銀機內5000元現金得逞。

二分局中正所員警12日上午11時在水萍塭公園之涼亭旁發現該輛小摺車，經四處巡查終於在廁所前發現林男，並經帶回所內出示行竊影像事證，也獲知行竊之5000元已遭其飲酒等花用殆盡，員警調查後依竊盜罪嫌送辦。