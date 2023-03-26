台客遊金門騎車撞路邊車！擋風玻璃碎成大洞　他頭破血流急送醫

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

一名高姓男子從台北來金門旅遊，25日晚上獨自騎租用機車，因下雨天及夜間視線不明，不慎衝撞停在路邊的汽車，強烈撞擊力也將汽車後擋風玻璃撞出一個大洞，高男當場頭破血流送醫。警方初步檢驗高姓騎士酒測值為0，相關肇事責任尚在查證中。

▲台灣遊客到金門騎電動機車自撞路邊小客車，騎士頭破血流送醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

昨（25）日晚間8時48分左右，高男騎乘一部電動機車，由金湖鎮瓊徑路往小徑圓環方向行駛，騎至瓊徑路編號17536路燈桿前路段，因未注意車前狀況，自撞停於路旁何姓民眾所有白色自小客車，導致小客車後座整面擋風玻璃碎成蜘蛛網，破了一個大洞。高姓騎士的頭、胸部也擦挫傷送醫，經初步檢驗高姓騎士酒測值為0，有關肇事責任警方目前尚在查證中。

金湖分局提醒民眾，天雨路滑容易造成交通事故的發生，駕駛人行經道路有人孔蓋及標線時，如果瞬間急煞車會導致傳動輪(後輪)鎖死造成打滑，所以下雨天時常會在抓地力不佳的路面發生交通意外，請放慢車速讓自己有足夠的時間反應避免急扣煞車；另外雨天及夜間騎機車時視線不佳，提醒騎士應穿著鮮明雨衣外套並減速慢行，多加注意車前狀況，以確保行車安全。