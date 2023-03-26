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大善人王文宗是學甲槍擊案藏鏡人？他力挺：若是願賠500份雞排

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦學甲88槍擊案，24日將企圖出境的「幕後指使者」學甲慈濟宮董事長王文宗拘提到案，涉犯藏匿人犯、恐嚇罪及槍砲等罪嫌重大，有逃亡、滅證、勾串之虞聲請羈押禁見獲准，國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝此時跳出來，打包票王文宗非幕後指使者，否則他願道歉賠500份雞排。

▲國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝，打包票稱王文宗非幕後指使者，否則他願道歉，賠500份雞排。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝，打包票稱王文宗非幕後指使者，否則他願道歉，賠500份雞排。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝，打包票稱王文宗非幕後指使者，否則他願道歉，賠500份雞排。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝指出，王文宗是學甲人，他十分了解王文宗為人圓融海派，十分講義氣，樂於助人，王長期幫學甲、北門、將軍的漁民前往大陸為虱目魚找出路；他個人認為，王文宗是基於義氣，受人之託才會幫紅龜出生活費，找地方住，這是基於義氣所為，王文宗10多年來從未介入光電，所以他推測，王文宗會涉案，應是基於義氣，受人之託所為。

▲國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝，打包票稱王文宗非幕後指使者，否則他願道歉，賠500份雞排。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝強調，檢警有證據，他沒證據不敢說，但他打包票王文宗絕不是88槍擊案幕後指使者，如果王文宗真的是，他願意向台南鄉親道歉，並願為他斷錯誤賠500份雞排。

▲學甲慈濟宮董事長王文宗。（圖／翻攝自學甲慈濟宮臉書）

▲學甲慈濟宮董事長王文宗。（圖／翻攝自學甲慈濟宮臉書）

據了解，台南地檢署偵辦學甲88槍擊案，24日將企圖出境的「幕後指使者」學甲慈濟宮董事長王文宗拘提到案後，他雖否認唆使相關犯行，但檢方偵辦後，以涉犯刑法藏匿人犯、恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，認為有逃亡、滅證、勾串之虞，25日向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。

▲王文宗為人海派、處世圓融，人人都好，與各政黨均有交往。（圖／蔡育輝提供，下同）

▲蔡育輝說，王文宗為人海派、處世圓融，人人都好，與各政黨均有交往。（圖／蔡育輝提供，下同）

王文宗被檢警約談到案、聲請羈押獲准震撼地方，王文宗是地方知名人士，除是學甲慈濟宮董事長、學甲食品董事長外，還是前學甲鎮代表會主席，政商和黑白兩道關係良好，更是樂善好施的大善人。

▲王文宗為人海派、處世圓融，人人都好，與各政黨均有交往。（圖／蔡育輝提供，下同）▲王文宗為人海派、處世圓融，人人都好，與各政黨均有交往。（圖／蔡育輝提供，下同）

據了解，檢方查出王文宗曾經2度前往大陸地區，提供酒店客房窩藏畏罪潛逃的通緝犯洪政軍，並資助洪男的生活開銷，以及提供手機及門號作為聯絡之用，因此偵訊後認定他有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲王文宗為人海派、處世圓融，人人都好，與各政黨均有交往。（圖／蔡育輝提供，下同）▲王文宗為人海派、處世圓融，人人都好，與各政黨均有交往。（圖／蔡育輝提供，下同）▲王文宗為人海派、處世圓融，人人都好，與各政黨均有交往。（圖／蔡育輝提供，下同）

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