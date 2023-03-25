遭「麵攤老闆」張宏森指為樁腳　戴錫欽澄清：均與我完全無關

▲台北市議長戴錫欽。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

麵攤老闆張宏森昨日登記國民黨立委第7選區初選，引發立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯雙方互控是對方安排的樁腳。針對張宏森25日回應，「若要說樁腳，應該是戴錫欽吧」，台北市議長戴錫欽稍早發布聲明澄清，從先前的發雞蛋，到這次的初選登記，「均與我完全無關。」

張宏森今天上午受訪時表示，他不認識徐巧芯，就是個賣麵郎，更透露他從以前就支持戴錫欽，直言「如果說樁腳，應該是戴錫欽吧」，引發熱議。對此，戴錫欽稍早發布聲明澄清，張宏森是他過去支持者「寶哥」的兒子，子承父業在富台里開麵攤，與他們一家人認識多年，也常為社區建設協助會勘。

戴錫欽說，這次張宏森登記參選立委，他事先毫無所悉，更遑論介入。至於其參選動機及資金來源，在他得知訊息後曾致電詢問張宏森，而張則回應是為了日後選里長先打知名度，登記費則是朋友協助籌措。

戴錫欽透露，對於張宏森所言只能忠實轉述，有無所謂背後「影武者」實在難以置喙。但他也強調，從先前的發雞蛋，到這次的初選登記，均與他完全無關。

另對徐巧芯與費鴻泰兩人在初選階段槓上，戴錫欽表示，藍軍支持者對2024勝選有殷切期盼，他們兩位都是黨內優秀同志，這次多人登記風波讓各界觀感欠佳，造成後續團結勝選的隱憂，也引發基層的憂心忡忡，更可能傷害黨的整體形象。

因此，戴錫欽呼籲，為了亡羊補牢，懇請兩位發揮智慧 ，減低傷害，共同遵守的黨內初選遊戲規則，發揮君子之爭的風度，產生符合民意期待的提名人選，共同為再次政黨輪替同心努力。