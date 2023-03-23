馬英九赴陸是兩岸和平及時雨　藍營：交流對話才能降低戰爭風險

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九27日將赴中國大陸祭祖引發綠營砲轟，但國民黨立委賴士葆表示，蔡政府上任後，兩岸過去的和平交流停滯，取而代之的是兵凶戰危，因此只有促進交流與溝通對話是唯一能夠緩和兩岸敵意、降低戰爭風險的方法。總統府前副秘書長羅智強則說，他看到馬英九將赴大陸祭祖，並率青年學子與大陸學生交流後，萬分感動，並認為馬英九這個歷史性的訪問，可以說是兩岸和平的及時雨。

馬英九3月27日至4月7日到中國大陸祭祖行程，馬英九基金會執行長蕭旭岑20日指出，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市；此外馬英九也將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與中國大陸學生進行交流。

針對馬英九訪陸遭綠營批評，賴士葆說，馬英九目前沒有擔任任何黨職，也過了官員卸任管制期限，卻遭綠營跨大渲染 說此行會影響到國民黨要來的總統和立委的選舉，這樣的解讀言過其實了，如果一定有影響，也會是正面的，不會是負面的。

「蔡政府上任刻意親美仇中的政策，兩岸過去的和平交流停滯，取而代之的是兵凶戰危」。賴士葆說，目前兩岸關係不只軍事和政治緊張對峙，這幾年兩岸之間民間敵意也日漸加劇，兩岸網民更是充斥高漲的民粹對立情緒，只有促進交流與溝通對話是唯一能夠緩和兩岸敵意、降低戰爭風險的方法。

賴士葆表示，馬英九要趁清明節到大陸祭祖，慎終追遠盡子孫孝道，並且帶領青年學子進行交流，刻意不訪北京以減低政治意涵，這是值得肯定的溝通交流方式，綠營想要趁機戴紅帽、泛政治化，大可不必。

賴士葆也指出，根據台灣民意基金會最新民調顯示，77%的 民眾樂見兩岸恢復交流降低緊張關係，Yahoo入口網站對於馬英九赴陸祭祖的事情，超過7成表示樂觀其成，顯然兩岸和平交流已是絕大多數民眾的心聲了。

總統府前副秘書長羅智強則說，他看到馬英九將赴大陸祭祖，並率青年學子與大陸學生交流後，萬分感動，並認為馬英九這個歷史性的訪問，可以說是兩岸和平的及時雨。